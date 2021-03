Les éboueurs d'Orléans Métropole, en première ligne depuis un an

Les éboueurs sont en première ligne depuis un an, leur activité n'a jamais cessé. Mais avec la crise sanitaire et la hausse des besoins, on manque de personnels pour la collecte des déchets. Orléans Métropole, qui recherche au plus vite huit ripeurs et chauffeurs-ripeurs en CDI, peine à en trouver.