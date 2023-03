PORTRAIT - "Je suis loin d'être l'homme-orchestre", Fred Laurent le patron de la CGT de Vaucluse

Alors que la CGT s'apprête à changer de leader au plan national avec le départ de Philippe Martinez, au niveau local, le patron de la confédération vauclusienne impose son style. Propulsé à la tête de la CGT 84 en juin dernier, Fred Laurent évoque "l'aboutissement" d'un engagement syndicale qui a démarré il y a 27 ans désormais. Dès le début de sa carrière, cet infirmier psychiatrique à l'hôpital de Montfavet s'est encarté. "Je suis déjà un vieux", lance-t-il au moment de regarder brièvement dans le rétro-viseur de la maison CGT.

À 57 ans, Fred Laurent est sur le front : en tête de cortège le long des remparts à Avignon, sur un blocage de la plateforme colis de Cavaillon, dans les médias, au téléphone, en réunion intersyndicale. "On ne compte pas ses heures", reconnaît le leader de la CGT en Vaucluse. Il prend tout de même de longues minutes pour nous recevoir au siège du syndicat. Au premier abord, Fred Laurent laisse peu transparaître sa personnalité derrière un visage très expressif. À y regarder de plus près, les détails parlent à sa place. Un exemple : un portrait de Che Guevara est accroché au mur de son bureau : "j'aime les grands hommes de l'histoire. J'ai ramené cette photo de Cuba où j'étais en vacances avec des camarades du syndicat."

Le sens du collectif

Il est pratiquement impossible de trouver un manifestant avignonnais qui dira du mal de Fred Laurent. Dans le cortège, sur fond de slogan anti-réforme des retraites, le patron de la CGT fait l'unanimité. À la tête d'un syndicat de 7.000 adhérents, le Vauclusien est plébiscité au delà de son propre camps. "Avec lui, on peut parler franchement. On peut se féliciter de la façon dont on travaille ensemble. C'est un frère de combat", admet Jean-Luc Bonnal le secrétaire départemental de Force Ouvrière.

"Il est posé et ouvert à la discussion", enchérit Sylvain Bartet pour la FSU. Les louanges sont plus grandes au sein de la famille CGT : "il est extrêmement fédérateur et motivant. Il a des qualités humaines et politiques. Fred comme patron de ce syndicat en Vaucluse est ce qui pouvait arriver de mieux", se réjouit Patrick Bourdillon secrétaire CGT à l'hôpital d'Avignon. Entre soignants, le courant passe visiblement bien. "C'est vrai qu'à la base j'ai une formation d’infirmier en psychiatrie. Donc l'échange, le dialogue et la prise en compte de la parole de tous représentent peut être ma façon d’appréhender ce que je suis", avoue le principal intéressé.

Une partie de l'intersyndicale vauclusienne avec Fred Laurent (deuxième en partant de la gauche) © Radio France - Romain Berchet

Le patron qui veut rester dans la mêlée

À l'image de nombreux leader syndicaux, Fred Laurent réfute toute personnalisation lorsqu'il s'agit d'évoquer son poste. "Je suis le secrétaire général pas le patron. Nous sommes une équipe, d'ailleurs il y a des domaines où je n'interviens qu'en dernier ressort. Je suis loin d'être l'homme-orchestre et je ne le veux surtout pas", précise-t-il. Une attitude saluée par sa garde rapprochée . "Il ne clive pas", constate Patrick Bourdillon de la CGT à l'hôpital d'Avignon.

Un homme du consensus qui surprend parfois. Amateur de jeux télévisés, il a participé à deux numéros de Slam sur France 3, "j'aime quand il faut se trifouiller la tête". Pour autant, loin des plateaux, le secrétaire général de la CGT vauclusienne reste la principale cible des menaces. "Cela fait partie du job", balaye-t-il. Fred Laurent ne veut pas en faire un sujet central. En tête de cortège le long des remparts d'Avignon, il est tout de même le seul à être encadré de deux voire trois gardes du corps.

Fred ou Frédéric ?

Il faut l'avouer, la question se pose. Pour tout le monde le débat est réglé depuis longtemps. C'est Fred. "Il n'y a que ma mère qui m'appelle Frédéric lorsqu'elle est en colère", clarifie l'infirmier qui s'y perd lui-même, "parfois avec les officiels comme la préfète je dis Fred alors que non je m'appelle Frédéric". Un détail à entendre le syndicaliste qui reste discret sur sa vie privée. Il revient vite à sa principale préoccupation : la lutte contre la réforme des retraites. "Quand je suis entré à l'école d'infirmier on pouvait partir à 55 ans. Aujourd'hui je peux prendre la retraite à 60 ou 62 ans je ne sais même plus. On comptera plus tard", ironise-t-il. Preuve que le combat syndical n'est jamais loin.