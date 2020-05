TÉMOIGNAGE - Restos du cœur : Elodie, 700 euros par mois, étudiante en médecine et bénéficiaire des Restos

"Plus ça va, plus j'accepte d'avoir besoin des Restos du cœur" explique Elodie, étudiante en première année de médecine à Rouen. Elle est inscrite aux Restos depuis le début de l'année universitaire.

Ce samedi 2 mai, France Bleu organise une journée spéciale Restos du cœur. En pleine épidémie de coronavirus, l’association lance un appel aux dons. A Rouen, Elodie, 20 ans, étudiante à Rouen en première année de médecine, va aux Restos du cœur depuis septembre dernier. Elle témoigne sur France Bleu ce samedi.

Je n'avais plus de quoi manger à la fin du mois

Avec 700 euros par mois dont 440 euros pour le loyer de son studio et un emploi du temps très chargé en révisions pour sa première année de médecine, Elodie s'est décidée à aller aux Restos du cœur dès le début de son année universitaire. "J'avais dû payer des soins dentaires et je n'avais plus de quoi manger à la fin du mois. C'était quelque chose qui revenait assez régulièrement, le fait de manquer à la fin du mois, donc je me suis dit que c'était une bonne idée" se rappelle-t-elle.

Avec le confinement, les Restos ont suspendu certaines de leurs activités mais, dans le centre de la rive gauche de Rouen où va Elodie, les distributions sont maintenues. Des mesures-barrières sont mises en place et la file d'attente s'allonge devant le site. Une fois par semaine, Elodie se ravitaille. "C'est vrai que la queue est très longue, sur le trottoir, ça paraît. On dit notre numéro d'inscrit à quelqu'un, on nous donne un sac pré-rempli, posé sur une table et on le prend. Quand je devais aller m'inscrire j'avais une petite appréhension parce que je ne me considère pas comme malheureuse. Plus ça va, plus j'accepte - comme mes amis me le disent - je rentre dans les critères donc c'est bien qu'il y a une raison pour laquelle j'y ai droit."

A ECOUTER - Elodie, bénéficiaire des Restos du cœur à Rouen Copier

En attendant de pouvoir peut-être trouver un job d'été, grâce aux Restos du cœur, Elodie peut se concentrer sur ses études. En principe, elle passera le difficile concours de 1ère année de médecine début juillet à Rouen.