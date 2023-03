Ports à l'arrêt, poissonneries fermées : pourquoi la filière pêche se mobilise

De Boulogne-sur-Mer à Sète en passant par Brest et Bayonne, des centaines de pêcheurs en colère ont lancé ces jeudi et vendredi une opération "filière morte" dans les ports, des poissonneries se joignant au mouvement et gardant leur rideau baissé, à l'appel du comité national des pêches. L'action, organisée à l'appel du comité national des pêches, veut dénoncer des "réglementations européennes inadaptées" et les prix toujours élevés du gazole.

Dans leur collimateur notamment, le "plan d'action" de la Commission européenne visant à éliminer d'ici 2030 la pêche de fond (chaluts, dragues...) dans les aires marines protégées, et la décision du Conseil d'État imposant d'ici à six mois la fermeture de certaines zones de pêche en Atlantique , afin de préserver les dauphins des prises accidentelles dans les filets. Entre le 1er décembre et le 26 mars, 1.300 petits cétacés ont été retrouvés échoués morts sur les côtes du littoral atlantique, selon le décompte de l'observatoire Pelagis.

Les pêcheurs demandent à rencontrer Emmanuel Macron et réclament aussi le paiement des aides gazole, dont "certaines n'ont pas été versées depuis six mois", selon le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Des actions aux quatre coins de la France

À Brest , environ 700 pêcheurs se sont rassemblés sur le port ce jeudi, tirant des fusées de détresse et faisant brûler des fumigènes depuis leurs chalutiers. Ils ont aussi brûlé des palettes et des pneus devant le siège de l'Office national de la biodiversité, visé par des tirs de fusées et des jets de projectiles. Un manifestant a été blessé à la gorge par une fusée tirée par un autre manifestant.

À La-Teste-de-Buch sur le bassin d'Arcachon, une douzaine de marins-pêcheurs d'Arcachon ont organisé un barrage filtrant. À La Rochelle , une marche funèbre était organisée en début d'après-midi. "On a la fermeture programmée des zones de pêche du fait de la problématiques 'dauphin' , alors qu'on travaille depuis des années pour essayer de trouver des techniques pour éviter de capturer des cétacés, et puis la commission qui nous sort l'interdiction de chalutage dans les aires marines protégées. Pour nous, c'est le parc marin mis en place en 2010 qui correspond à toute la zone de pêche des bateaux côtiers de Royan, La Cotinière et La Rochelle, donc si on met en place ça, il n'y a plus de pêche", argumente le directeur de l'Organisation de Producteurs de La Cotinière, Eric Renaud.

À Bayonne lundi, des pêcheurs ont distribué gratuitement du poisson. Simon Paitrault, poissonnier de 30 ans à Saint-Jean-de-Luz, les soutient : "Si on n'a plus de poissons, c'est toute la filière qui coule. On peut trouver du poisson ailleurs mais on préfère travailler avec une pêche française, durable, qui sait ce qu'elle fait".

"La solution n'est pas de fermer des pêches comme ils le font à l'heure actuelle, car les bateaux vont se rabattre sur une autre espèce et le consommateur ira acheter du poisson importé ", plaide Anthony Morin, patron d'une paire de chalutiers pélagiques à Saint-Gilles-Croix-de-Vie .

Au Havre une centaine de pêcheurs ont mené une opération péage gratuit sur le Pont de Normandie. Une soixantaine de bateaux ont ensuite bloqué l'entrée du port de pêche. À Boulogne-sur-Mer, principal port français, plus aucun bateau ne débarque sa pêche depuis dimanche soir.

À Sète , les délégués syndicaux ont été reçus par le délégué départemental à la mer. "C'est invivable, on va tous crever ! On a des familles à faire manger", s'est désolé Patrice Duprat, marin pêcheur depuis 1988. "Demain, si rien n'est fait, on n'aura plus de pêche française en Méditerranée", estime Bertrand Wendling, directeur général de la Sathoan, une coopérative.

Le ministre de la Mer "solidaire" des pêcheurs

Le secrétaire d'État chargé de la Mer, Hervé Berville, qui s'est dit "solidaire" de "l'esprit du mouvement", s'est rendu aux Sables-d'Olonne en Vendée ce jeudi pour rencontrer le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays-de-la-Loire (Corepem). "Il n'y a pas d'un côté l'écologie et de l'autre les mauvais pêcheurs", a déclaré M. Berville après la réunion avec les représentants de la profession. "Quand on voit la manière dont les pêcheurs protègent la ressource sur nos littoraux, on voit bien les efforts qui ont été faits, car ils savent très bien que s'il n'y a plus de ressource, il n'y a plus de pêcheurs".

Interrogé sur France Bleu Loire Océan sur la question des fermetures de zones de pêche en Atlantique pour protéger les dauphins, Hervé Berville a confirmé que le gouvernement suivra la demande du Conseil d'État : "Nous sommes dans un État de droit, il y a une décision du Conseil d'État. Il y a un plan d'action qui était prévu et donc il faut retravailler ce plan d'action à l'aulne de cette décision, en ne stigmatisant pas les pêcheurs et en faisant en sorte de ne pas fragiliser la filière pêche".

Le 8 mars, devant le Sénat, le secrétaire d'État chargé de la Mer avait martelé que "la France et le gouvernement sont totalement opposés à la mise en œuvre de l'interdiction des engins de fonds dans les aires marines protégées" voulue par l'UE.

L'UE interdit déjà depuis 2016 le chalutage en-dessous de 800 mètres de profondeur, pour aider à restaurer les écosystèmes vulnérables des fonds marins. Mais l'usage d'engins de fond mobiles (chaluts, dragues, senne démersale, casiers...) "reste très répandu", notamment "de nombreux sites Natura2000 et autres zones protégées", déplore Bruxelles. En raclant les fonds, cette pratique est accusée de détruire des écosystèmes constituant des puits de carbone, de fragiliser les populations de poissons qui s'y reproduisent, et de favoriser là aussi des prises accidentelles "disproportionnées".

"Le gouvernement et le président Macron communiquent énormément sur un niveau de protection de 30% des eaux françaises, mais on a moins de 1% des eaux en métropole qui sont protégées. Ce qu'on appelle les aires marines protégées permettent en fait la destruction des écosystèmes marins et la pratique de la pêche industrielle. Cet outil ne sert à rien et n'a pas du tout de vision, de protection ou de reconstitution des écosystèmes", dénonçait sur franceinfo en février le directeur scientifique de l’association Bloom Frédéric Le Manach.

Le Secrétaire d'Etat Hervé Berville estime toutefois qu'une interdiction de chalutage dans les aires marines protégées serait une "sanction" pour les pays qui les ont mis en place, une "prime au mauvais élève", et une "folie pour la souveraineté alimentaire" de notre pays. La France est le troisième producteur de poissons (pêche et aquaculture confondues) de l'Union européenne, derrière l'Espagne et le Danemark. Malgré cela, la pêche française reste minoritaire sur les étals nationaux (moins de 25% du poisson vendu) et déficitaire, avec des importations qui excèdent largement ses exportations, contribuant pour 4,3 milliards d'euros au déficit du commerce extérieur français.