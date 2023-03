Ports morts : par solidarité, des poissonneries fermées

Fermé, le rideau baissé ! Vous risquez de vous casser le nez ce jeudi en allant acheter du poisson ou des crustacés. Alors que la filière pêche a annoncé deux journées "ports morts", avec des actions dans les ports notamment, plusieurs poissonneries annoncent qu'elles ferment ce jeudi. "Par solidarité", explique Raguenes Marée, et pour "la survie de la pêche artisanale, contre la mort programmée de toute une filière marine", précise Les Idées Bleues à Brest également, qui fait le calcul : "un emploi en mer, c'est six emplois à terre."

"Solidarité"

Les poissonneries indépendants ne sont pas les seules à s'associer au mouvement de "ras-le-bol généralisé" de la filière. Les étals des grandes surfaces pourraient aussi ne rien proposer à la vente ce jeudi, comme à Fouesnant dans le sud-Finistère "en signe de solidarité", ou proposer "une offre du rayon marée volontairement restreinte", comme au Leclerc de Plougastel-Daoulas près de Brest. A Pontivy, l'explication est " des difficultés d'approvisionnement en raison du mouvement de grève des pêcheurs."

Les pêcheurs se mobilisent depuis plusieurs jours, après des manifestations à Lorient et Rennes. Ils bloquent également plusieurs ports dont Lorient, Erquy et Douarnenez, mais aussi Boulogne-sur-mer et Bayonne. Ce jeudi, ils marchent vers 10 heures du matin le long du bassin numéro 5 à Brest, avant de distribuer des tracts devant les affaires maritimes et l'office de la pêche.

Dauphins, aires marines protégées et carburant

Ils ont manifesté mercredi devant la maison de Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France à Riec-sur-Bélon et échangé avec elle dans un calme relatif. Sea Shepherd accuse les grands chalutiers d'être responsables de la mort de plusieurs centaines de dauphins chaque année.

Les pêcheurs dénoncent toujours le prix du carburant mais aussi des "réglementations européennes inadaptées" (dans les aires marines protégées) et la fermeture, à la demande du conseil d'Etat, de certaines zones de pêche dans le Golfe de Gascogne pour préserver les dauphins des captures accidentelles. Au décompte du 17 mars, plus de 900 dauphins 'étaient échouées sur les plages du littoral atlantique depuis la mi-décembre, selon le décompte de l'observatoire Pelagis.