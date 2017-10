Pose de la première pierre de la résidence pour séniors à Agneaux

Ce mardi a eu lieu à Agneaux la pose de la première pierre de la future résidence pour séniors : " les Pastorales". En présence de tous les élus du secteur. Une résidence qui ouvrira en octobre 2018.

La future résidence pour séniors : " les Pastorales" sera située sur l'ancien terrain du CFA, en plein centre-ville d'Agneaux. A la clé dans un an : 82 logements soit 6 petites maisons et 76 appartements du T1 au T3 situés dans deux ailes d'un même bâtiment, séparés par un parc. La moitié est en location , l'autre est en vente pour des prix qui vont de 90 mille à 160 mille euros.

La pose de la première pierre des "Pastorales" par le maire d'Agneaux © Radio France - katia lautrou

Une résidence adaptée aux séniors

Pour l'instant ce sont les tracto-pelles et les camions qui occupent le terrain. Mais d'ici un an, les résidents prendront possession des lieux. Marie-France habite Torigny et elle s'y voit déjà : "le concept est pas mal, se retrouver, bavarder, le contact avec d'autres personnes est intéressant. On ne sait pas comment on finira nos jours. Là on est pas loin des commerces. Il y a quelques temps notre fils nous disait papa, maman il faut prévoir, il habite Paris alors le temps qu'il arrive...Là on se sent en sécurité" . En cas de problème tout est prévu : un régisseur aux service des résidents et un concierge joignable 24h/24.

De nombreux services et activités

Le chantier des "Pastorales" © Radio France - katia Lautrou

Une quinzaine de contrats de locations sont déjà actés. Bref ça part comme des petits pains. Christiane habite Graignes elle n'a pas hésité : "je suis handicapée et ma maison avec des marches n'est plus adaptée. J'habite à la campagne et parfois je n'ai pas le moral. Là je verrais du monde, il y aura des activités. J'ai hâte" . Etienne Savary, est directeur du développement de cette résidence "les Pastorales" il y a des salles communes, une salle multimédia, des cours de danse, des cours de cuisine...Il y en aura pour tous les goûts."

Et si ça s'adresse aux seniors, des investisseurs étaient aussi présents car ils peuvent bénéficier d'avantages fiscaux avec la loi Pinel.