Pose de la première pierre du projet Neyrpic à Saint Martin d'Hères pour une ouverture fin 2023

"Enfin !" s'est exclamé le maire communiste de Saint Martin d'Hères, David Queiros, en entamant son discours devant un parterre fourni d'invités, pour la pose de la première pierre du projet de requalification des anciennes usines Neyrpic, situées en plein cœur de la deuxième ville de l'Isère.

Des tentes chauffées avaient été dressées sur le chantier pour accueillir les invités et les discours © Radio France - Véronique Pueyo

Une ouverture au public, espérée pour la fin 2023

Après 15 ans de bataille judiciaire avec une association opposée au projet, Neyrpic autrement, le groupe Apsys, choisi pour mener à bien la réhabilitation, a pu lancer les premiers coups de pelleteuses, pour une ouverture au public fin 2023, voire début 2024.

Neyrpic, une entreprise qui a vu passer des générations de travailleurs, avait été fondée au 19e siècle et fabriquait de grands équipements hydrauliques et mécaniques, notamment des turbines et des machines pour l'industrie papetière. Elle avait fermé ses portes en 1967.

A l'intérieur de l'une des halles Neyrpic qui vont être réhabilitées © Radio France - Véronique Pueyo

48 600 mètres carrés vont ainsi être aménagés pour créer un véritable lieu de vie, respectueux de l'environnement, selon son promoteur Apsys, qui avait gagné, en 2007, le concours lancé par la Ville de Saint Martin d'Hères. 95 boutiques, 20 cafés et restaurants, une salle d'escalade, un cinéma, 1500 mètres carrés de façades végétalisées, 56 arbres plantés en pleine terre, une esplanade extérieure de 8000 mètres carrés, 850 places de parking, 600 places de stationnement pour vélos, un site desservi par 3 lignes de bus et 2 lignes de tramway, tout proche de l'Université Grenoble Alpes.

Le chantier vient de démarrer © Radio France - Véronique Pueyo

Le coût des travaux est estimé à 200 millions d'euros pour Apsys et 50 millions pour les futurs locataires, avec à la clef la création de 1300 emplois pour la phase de construction et 800 pour la phase d'exploitation.

Un lieu de vie et d'échanges innovant

Maurice Bansay, le PDG fondateur d'Apsys, a toujours cru à son projet et n'a jamais lâché : "Neypric incarne notre vision de la ville du futur, du rôle social et sociétal du commerce au sens large. Nous l'avons pensé comme un lieu de vie et d'échanges innovant et responsable, alliant valeur ajoutée urbaine, générosité programmatique et haute qualité environnementale." Et il a tendu la main à ses opposants, qui ont renoncé de faire appel de la dernière décision du tribunal administratif de Grenoble, ouvrant ainsi la voie au début des travaux : "Je ne fais pas de démagogie, en faisant cela, c'est un geste citoyen. Je suis pour le dialogue et je dis même merci à nos opposants qui nous ont fait progresser! Ils ont des idées et nous les rencontrerons" conclut, philosophe, Maurice Bansay.

Maurice Bansay, pdg d'Apsys, a toujours cru que son projet se ferait © Radio France - Véronique Pueyo

David Queiros, qui avait repris les rênes de la ville et le projet Neyrpic, après le décès de son mentor, René Proby, est un maire heureux : "Je le serai encore plus quand le projet sera sorti de terre! Les Martinérois disposent certes d'un maillage de services publics très marqué, mais l'offre en termes de restaurants, de cafés, de boutiques existe peu. Neyrpic va leur offrir cela ! Un vrai cœur de ville !" s'enthousiasme-t-il.

Pour Christophe Ferrari, le président de Grenoble Alpes Métropole : "Dans notre pays, trop souvent, le temps du papier prime sur le temps des projets. Mais pour Neypric, nous n'avons rien lâché et le résultat est là. Le projet se fera dans le _respect d'un patrimoine historique_, qui saura rendre hommage à tous ceux et celles qui ont travaillé ici, ont versé leur sueur pour gager leur vie."

C'est Jean-Pierre Barbier, le président du département de l'Isère et président de Territoire 38, aménageur de la ZAC Neyrpic, qui a conclu les différents discours, avec humour, en s'adressant au public : " Vous avez compris qu'avec Christophe Ferrari et David Queiros, nous ne sommes pas du même bord politique mais quand le projet est bon, comme celui de Neyrpic, on sait s'unir pour le bien de la population. Alors, sur les dessins, vous le voyez, la couleur dominante est le rouge. Normal, pour une ville comme Saint Martin d'Hères (communiste, ndlr) mais pour moi c'est la couleur du Père Noël."

Signatures et sourires derrière les masques © Radio France - Véronique Pueyo

Après les applaudissements de rigueur, les trois élus, le PDG d'Apsys et l'architecte ont signé un papier qui a été roulé dans un cylindre de métal, lequel a été symboliquement déposé dans un mur de pierres, édifié pour l'occasion, sous la tente chauffée, installée pour l'occasion. Car à l'extérieur, le chantier a débuté, c'est boueux et les halles ne sont encore que des coquilles vides.