Possible pénurie de riz cet hiver, les riziculteurs camarguais tiennent le coup

Les pénuries s'enchainent, et cette fois c'est le riz qui pourrait manquer dans nos cuisines. Les principaux pays producteurs, l'Inde et le Pakistan, s'attendent en effet à une forte baisse de production cette année. Après plusieurs catastrophes naturelles, grosses chaleurs et inondations, un manque de 250 000 tonnes de riz est redouté. Les riziculteurs camarguais eux, tiennent le coup. Même si leur production ne représente que 20% de la consommation française.

Sécheresses et inondations dans les pays producteurs

"Ce n'est pas encore tendu mais ça pourrait arriver, confie Bertrand Mazel, producteur de riz et président de l’Union des producteurs riziculteurs européens. On a aujourd'hui tous les ingrédients réunis pour avoir un peu de soucis en matière de production de riz." Le riziculteur se rappelle également des pénuries lors de la crise sanitaire : "Au moment du confinement, on manquait déjà de matières premières. On s'était rué sur les pates et le riz. Les Français étaient revenus à la consommation de produits essentiels".

Depuis le début de la crise en Ukraine, le coût du transport a explosé : "Le prix du fret a considérablement augmenté, même bien avant la crise en Ukraine. Le prix des riz qui arrivait d'Asie avait bondi, explique Bertrand Mazel. La guerre en Ukraine en a remis une grosse couche, sur le coup des engrais, à travers le prix du gaz."

C'est un peu tendu aujourd'hui

Désormais, les principaux pays producteurs vont réduire l'exportation de riz Basmati, le plus consommé en France : "En Europe, on produit déjà 3 millions de tonnes de riz, mais il en manque un million pour les consommateurs européens. C'est pour ça que c'est un peu tendu aujourd'hui."

Mais les riziculteurs de Camargue pourraient tirer leur épingle du jeu. Le riz de Camargue, qui produit seulement 20% de la consommation française, s'en sort grâce à son "extrême qualité et traçabilité" : "On est sur toutes les niches de la restauration française." Malgré la sécheresse historique de cet été en France, le Rhône a continué à avoir un débit constant, assure le riziculteur. "Si on continue à avoir des hivers secs et des étés très chauds, il y aura un vrai problème. Et ce serait un vrai problème pour l'humanité." La France ne produit pas de riz Basmati, mais il y a un équivalent, appelé "riz parfumé", produit en Camargue.