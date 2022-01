Possible rachat de la filière électrique de General Electric par EDF : syndicats et salariés plutôt satisfaits

L'hebdomadaire Challenges affirme ce jeudi qu'un accord a été trouvé entre General Electric et EDF pour le rachat de la filière nucléaire par le groupe français. EDF serait prêt à reprendre GE Steam contre 1,1 milliard d'euros. Sur le site belfortain, salariés et syndicats y sont plutôt favorables.

La filière nucléaire de GE compte plus de 1400 salariés, et avait connu un plan social en 2021 prévoyant la suppression de 144 postes

Selon l'hebdomadaire Challenges, General Electrice et EDF sont tombés d'accord : le groupe français va racheter à l'américain la filière nucléaire contre 1,1 milliard d'euros. Le journal économique précise que ce n'est plus qu'une "question de jours" et que l'officialisation de la vente devrait intervenir "d'ici à début février".

Sur le site, salariés et syndicats accueillent plutôt bien la nouvelle

Cela fait 32 ans que Pascal travaille à la filière énergie du site de Belfort, et à l'idée d'être repris par le groupe français, il hausse les épaules et glisse que "de toute façon le pire qu'on a eu, c'est la vente à General Electric, donc ça ne pourra pas être pire". A ses côtés, Hervé, 32 ans de maison également, a le sourire :

Si EDF peut nous mettre mieux, oui, oui, c'est bien ! Je pense qu'on ne perdra pas, General Electric, on en a marre ! Les conditions dans lesquelles on travaille sont dures, parfois c'est Germinal ! Niveau outillage, tout ça, c'est une catastrophe, donc j'espère qu'EDF nous apportera un meilleur avenir.

Hervé évoque aussi le climat social difficile avec le groupe américain, alors que les salariés ont voté jeudi matin la reconduction pour au moins 24h du blocage des entrées du site belfortain. Les grévistes demandent une prime de 1.000 euros et une hausse de salaire de 3.5%. Cela fait lundi que ça dure.

Le délégué CGT Bruno Sallot explique qu'"on est en lutte contre eux depuis le début. Depuis le rachat [en 2014], ils n'ont fait que nous mentir, que nous raconter des conneries, donc pour nous aujourd'hui c'est un soulagement". Le syndicaliste reconnaît qu'avec un groupe français comme EDF, la communication sera plus simple qu'avec le groupe américain, où c'est un peu "marche droit". "Je ne sais pas comment sera le dialogue avec EDF, reconnaît Bruno Ballot, mais on verra bien!"

Des doutes sur le périmètre du rachat

Christian Mougenot, délégué CFDT, attend d'avoir l'officialisation de la vente et surtout de connaître le périmètre exact du rachat d'EDF. Qu'est-ce que cela va comprendre au sein de la filière nucléaire ? Le syndicaliste se demande par exemple quels salariés resteront GE et lesquels deviendront EDF.

Christian Mougenot lance donc un appel au groupe français : "_Achetez un périmètre assez large, pour qu'il soit autonome_, qu'il puisse avoir des services rémunérateurs qui puissent à la fois payer le fonctionnement de l'entreprise et en plus tout ce qui est recherche et développement".

Le maire (LR) de Belfort Damien Meslot se dit "favorable" à ce rachat, même s'il attend d'en connaître davantage sur le périmètre et demande des garanties :