"Poudre Organic" des vêtements éthiques et écologiques crées dans l'Yonne.

Manon et Quentin Frottier devant la boutique "Poudre Organic" d'Avallon

C'est en 2014 que "Poudre Organic" voit le jour à Auxerre. S e s créateurs, Manon et Quentin Frottier sont parents de trois enfants et connaissent les enjeux esthétiques mais aussi pratiques que représente la mode pour bébé et enfant .

ⓘ Publicité

Leur envie : Créer une marque éthique, avec des matières éco-friendly tout en restant accessible. Poudre Organic est une ligne de vêtements aujourd'hui pour toute la famille confectionnés au Portugal, dans une usine respectueuse de l’environnement et à taille humaine.

"Poudre Organic" vêtements pour enfants

Ils attachent une attention particulière au choix des matières : ils utilisent exclusivement du coton issu de l'agriculture biologique, certifié GOTS et OEKO-TEX, ainsi que du lin, des matières recyclées…

La marque conçoit des pièces basiques, minimalistes, éthiques, confortables et de qualité aux tons neutres et poudrés.

Vêtements "Poudre Organics"

Créé à Auxerre en 2014 "Poudre Organic" diffuse aujourd'hui ses produits dans le monde entier grâce à internet et notamment au réseau Instagram.

Ils ont également ouvert 2 boutiques dans l'Yonne, à Auxerre et à Avallon ... et bientôt une deuxième boutiques à Paris.