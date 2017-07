Pouilly sur Loire fête les 80 ans de ses appellations

Il y a 80 ans, le vignoble de Pouilly décrochait l'appellation d'origine contrôlée Pouilly Fumé et l'appellation Pouilly sur Loire. Deux jours de fête marquent l'événement pour ce 14 juillet.

Du beau monde à l'occasion de ce 14 juillet à Pouilly sur Loire : Macha Méril et son mari Michel Legrand, mais aussi la journaliste Natacha Polony ou le critique culinaire Périco Légasse. Ils lanceront à 11H30 (ce 14 juillet) les deux jours de festivités qui marquent les 80 ans des appellations Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire, décrochées en 1937, un an après Sancerre. Dégustations, découvertes du vignoble en hélicoptère, village gourmand et artisanal...impossible de vous citer toutes les animations prévues.

Une vue du vignoble de Pouilly-sur Loire © Radio France - Michel Benoit

Pouilly sur Loire se trouve sur la rive droite droite de la Loire, dans la Nièvre en Bourgogne, Sancerre sur la rive gauche, en Berry. Deux vins réalisés à base de Sauvignon, mais différents... deux cousins en quelque sorte. Avec seulement 1350 hectares, Pouilly fait figure de petit frère par rapport à Sancerre qui en compte 3.000. Même cépage, mêmes techniques, mais une météorologie un peu différente à cause de la Loire. Patrick Coulbois, est vigneron retraité en Pouilly : "La Loire est une barrière géographique, elle influe notamment sur le chemin des orages et la pluviométrie qui est donc différente entre Pouilly sur Loire et sancerre, malgré les dix kilomètres qui les séparent". Et cette année, les effets du gel ont été beaucoup plus visibles en Pouilly qu'en Sancerre. Les stocks sont au plus bas puisque le vignoble de Pouilly avait déjà gelé l'an dernier. L'appellation, qui occupe un marché de niche, pourrait perdre des parts à l'étranger. Les 2/3 de la production de Pouilly sont exportés notamment outre-manche où les amateurs dégustent ce blanc en apéritif.

Pouilly sur Loire, un petit vignoble mais deux appellations © Radio France - Michel benoit

Le vignoble de Pouilly sur Loire a la particularité d'avoir conservé du chasselas, le cépage qui fut planté à l'origine. Deux producteurs continuent de le vinifier. Cela ne représente plus que 40 hectares. Un raisin de table qui était exporté vers Paris par le train jusqu'à la fin du XIXème siècle, jusqu'à l'invasion de phylloxera. Une partie a continué d'être vinifiée jusqu'à la fin des années 40. "Ce vin était très prisé dans les cafés, un vin assez fruité, peu alcoolisé. le petit blanc qu'on dégustait sur les coups de 10 heures du matin" explique Patrick Coulbois.