Pour acheter du vin, les Français préfèrent les grandes surfaces, notamment pendant les foires aux vins

Sept Français sur dix achètent du vin et 55 % d'entre eux en achètent au moins une à deux fois par mois, selon un sondage Opinionway réalisé pour Bonial, spécialiste des catalogues en ligne, que France Bleu vous révèle. Et 70 % de ces acheteurs privilégient la grande distribution.

Les Français qui achètent du vin vont d'abord dans les grandes surfaces pour ces achats, selon un sondage Opinionway pour Bonial, le spécialiste des catalogues en ligne. C'est le cas de 70 % d'entre eux. Ce qui n'empêche pas plus d'un tiers des consommateurs de fréquenter aussi les producteurs. Un tiers choisir d'aller chez un caviste. Pour ces acheteurs, les foires aux vins sont un moment privilégié pour refaire leur cave. 45 % de ces amateurs de bonnes bouteilles comptent profiter de ces opérations promotionnelles.

12 bouteilles de vin en moyenne dans le caddie

En moyenne, ils achèteront douze bouteilles de vin et quatre bouteilles de champagne, les plus de 65 ans étant nettement plus dépensiers que les plus jeunes. On choisit d'abord du vin rouge pour 42 % des consommateurs (le Bordeaux ralliant 38 % des suffrages), du champagne pour 22 % des Français, du vin blanc pour 18 % des consommateurs et enfin du rosé pour 16 % d'entre eux.

Au delà de 35 euros, les clients n'achètent pas

Les budgets sont relativement serrés puisqu'un tiers des acheteurs considère qu'une bouteille dont le prix se situe entre 11 et 20 euros est trop chère. Et à 35 euros, les acheteurs passent leur chemin. Le prix est d'ailleurs une des raisons qui les pousse à fréquenter les foires aux vins : ils espèrent obtenir entre 16 et 30 % de réduction sur leurs crus préférés.