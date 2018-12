Pour aider les commerces du centre-ville, les transports en commun seront gratuits ce week-end à Nantes

Depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes, les commerces du centre-ville de Nantes subissent une baisse de fréquentation. Pour les soutenir, Nantes Métropole décide une mesure exceptionnelle pour les deux week-ends à venir : les transports en commun, et certains parkings, seront gratuits.

"Compte tenu de l’actualité de ces dernières semaines", Nantes Métropole annonce des "mesures fortes" dans toute l'agglomération pour "renforcer l’attractivité du centre-ville et soutenir l’activité commerciale en cette période de fêtes de fin d’année". Pour les deux week-ends à venir, les 15/16 et 22/23 décembre, les transports en commun seront gratuits le samedi et le dimanche.

Par ailleurs, pour ces deux week-ends, Nantes Métropole instaure la gratuité du ticket à la journée pour les parking-relais P+R. Trois parkings à horodateurs du centre-ville seront gratuits, à savoir Petite-Hollande, Viarme et Saint André.

"Il fallait une réponse exceptionnelle"

A cela s'ajoutera pour le 22 et 23 décembre, la "gratuité des deux premières heures des parkings en ouvrage et en enclos (étendu jusqu’à 20h pour s’adapter aux horaires des commerces qui ferment à 20h).

Dans un communiqué, Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, estime que ces mesures "doivent permettre au plus grand nombre de rejoindre le centre-ville (...). Dans cette période si spéciale de l’année, dans le contexte que nous connaissons, il fallait une réponse exceptionnelle". Depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes, les commerçants, particulièrement dans le centre-ville de Nantes, déplorent une baisse d'activité importante et un chiffre d'affaires en berne.