Pour aider les entreprises culturelles à passer la crise, l'agence culturelle de Nouvelle-Aquitaine est là

Les entreprises du secteur culturel sont très touchées par la crise sanitaire. Elles n'ont pas de calendrier pour savoir quand elles pourront de nouveau accueillir du public. "L'A", l'agence culturelle de Nouvelle-Aquitaine les aide grâce à des réunions en ligne. C'est une association qui accompagne le secteur culturel dans la région. C'est positif pour les structures.

C'est tout à fait fondamental." - Priscille Eysman, metteuse en scène.

En visioconférence, une quarantaine d'entreprises du secteur culturel écoutent les intervenants présenter les différents dispositifs d'accompagnement. Une aide nécessaire pour Priscille Eysman. Elle est la metteuse en scène de la compagnie Choc Trio à Lusignan. "C'est tout à fait fondamental", assure-t-elle. La metteuse en scène poursuit : "on traverse une crise sans précédent, face à laquelle on est tous très démuni et ça permet vraiment d'actualiser sa connaissance des réseaux, des aides qu'on peut éventuellement solliciter."

Aider les entreprises à trouver leur modèle

Le premier besoin des entreprises, c'est de trouver les bonnes aides financières. Le second, c'est d'être accompagnées administrativement. Le dernier, c'est de trouver le bon modèle économique. "Il y a des besoins qui se font ressentir qui touchent à l'organisation de la structure. C'est de profiter de ce temps qui est donné pour travailler autrement", illustre Sylvain Cousin, chargé de mission au pôle de coopération et d'accompagnement. La mise en place du télétravail ou du chômage partiel peut participer à ces évolutions.