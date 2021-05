Pour aider les jeunes, les missions locales recrutent 2.000 conseillers

Pour mettre en œuvre le plan du gouvernement "un jeune une solution", lancé l'été dernier, 2.000 conseillers vont être recrutés cette année pour travailler dans les missions locales partout en France. Elles lancent une campagne de recrutement ce mardi, a annoncé le président de leur Union nationale, Stéphane Valli, à l'AFP.

Doubler les bénéficiaires de la Garantie jeunes

Ce recrutement vise "à pouvoir réaliser l'objectif de doubler de 100.000 à 200.000 en 2021 les bénéficiaires de la Garantie jeunes", ce dispositif d'insertion des jeunes sans emploi ni formation, , a expliqué Stéphane Valli. "30 à 40% des recrutements" sont déjà en cours au niveau des 436 missions locales, a-t-il précisé.

Les conseillers aident les jeunes qui en ont besoin à trouver une formation ou un emploi, mais ils les conseillent aussi sur les questions de logement, de santé, ou encore de mobilité. "Le profil, c'est une personne sensible aux questions de la jeunesse, qui a une formation d'économie sociale mais avant tout le sens des contacts humains", a résumé Stéphane Valli.

La Garantie jeunes, une allocation pour s'insérer

La Garantie jeunes s'adresse aux plus éloignés de l'emploi, avec un accompagnement intensif sur une durée longue. Créée sous le quinquennat de François Hollande, elle assure aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont "ni en emploi ni en études ni en formation" une allocation mensuelle d'un montant maximal de 497 euros. En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent à suivre un parcours d'insertion intensif et collectif en mission locale.

Le plan "Un jeune, une solution"

Ces recrutements font donc partie du plan "un jeune, une solution", lancé en juillet dernier et doté de 6,7 milliards d'euros. Grâce à sa plateforme, il ambitionne d'aider chaque jeune à trouver une formation, un emploi, une mission de service civique, un contrat aidé ou un accompagnement spécifique.

Une plateforme pour que chaque jeune trouve sa solution

La plateforme, disponible sur le site du ministère du Travail, met notamment en relation les jeunes avec les entreprises qui proposent un emploi ou une formation.

Des primes pour les entreprises qui embauchent des jeunes

Pour encourager les entreprises, le plan prévoit notamment une prime qui peut aller jusqu'à 4.000 euros par an pour l'embauche, en CDD de plus de trois mois ou en CDI, d'un jeune de moins de 26 ans. Il prévoit aussi des primes de 5.000 euros ou de 8.000 euros pour le recrutement d'un apprenti mineur ou majeur en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. En février, près de 1.500 entreprises étaient inscrites sur cette plateforme, et 150.000 offres d'emplois avaient été proposées.

"Un jeune, un mentor"

En mars, pour renforcer ce plan, le gouvernement a lancé le dispositif "un jeune un mentor", avec l'objectif que 100.000 jeunes puissent en bénéficier cette année. Ce volet, doté de 30 millions d'euros pour cette année, vise à soutenir les associations et les entreprises déjà impliquées dans le mentorat, et à convaincre d'autres de s'engager.

"Ce que je veux, c'est que chaque jeune qui en a besoin puisse avoir un mentor. Et aussi qu'on offre la possibilité à des cadres en entreprise, à des jeunes qui ont déjà une expérience, d'aider d'autres jeunes, de leur faire confiance, de les accompagner, de leur apporter leur propre exemple de vie", avait déclaré Emmanuel Macron en lançant le dispositif.

Le challenge "Jeunes d'avenirs" France Bleu

