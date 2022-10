Pour aider un enfant malade, deux Côte-d'Oriens récoltent plus de 3.000 euros après 46 km à la nage

Stéphane Fichot et Pierre-Yves Clet remettent le chèque au petit Hugo et sa maman.

Plus de 3.000 euros récoltés à la force des bras et des jambes. Stéphane Fichot et Pierre-Yves Clet, deux Côte-d'Oriens de 51 et 47 ans, ont réalisé un défi fou le 24 septembre dernier. Ils ont relié Seurre et Chalon-sur-Saône à la nage, dans la Saône. 46 kilomètres pour la bonne cause.

Un exploit pour aider Hugo

Ce défi sportif, les deux hommes le préparait depuis plusieurs mois. Dans la vie, l'un travaille dans l'immobilier, l'autre est policier. Ce sont des habitués de la base nautique d’Arc-sur-Tille où ils s'entrainent tous les samedis. Avec un objectif en tête, récolter le maximum d'argent pour permettre à Hugo, un bébé de 2 ans et demi, de suivre un traitement en Espagne. L'enfant est atteint d'une maladie orpheline. Une action portée par l'association de Stéphane, " Happy Dream Child ".

7h30 de traversée

Stéphane et Pierre-Yves avaient, au départ, tablé sur 5 à 6 heures de traversée. Mais après reconnaissance des lieux, ils se sont vite rendus compte que les très faibles courants ne les pousseraient pas beaucoup. Ils ont, finalement, mis 7h30 pour faire les 46 kilomètres.

Les deux sportifs ont déjà prévu de retenter cet exploit aquatique l'an prochain. En attendant, ils ont remis ce samedi matin le chèque à la famille du petit Hugo, très émue et très reconnaissante. Prochain rendez-vous pour l'asso "Happy Dream Child" début décembre avec une grande collecte de cadeaux de Noël à destination des enfants défavorisés et des enfants malades.