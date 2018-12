Pour Alexandre Tott, secrétaire général FO en Moselle, les syndicats doivent être "complémentaires" des gilets jaunes

Au lendemain d'un quatrième week-end de mobilisation des gilets jaunes, Emmanuel Macron doit recevoir, ce lundi matin, les partenaires sociaux, avant de s'exprimer à 20h. En Moselle, quatre syndicats, FO, la CGT, Sud Solidaires et la CNT, ont d'ores et déjà déposé un préavis de grève interprofessionnelle illimitée à partir du 14 décembre, ce qui est inédit dans le département. L.es syndicats doivent être ainsi "complémentaires" du mouvement des gilets jaunes, avec qui ils partagent un certain nombre de revendications, explique Alexandre Tott, secrétaire général de l'Union départementale FO en Moselle, invité de la rédaction de France Bleu Lorraine.

On ne doit pas donner le sentiment que les syndicats viennent pour récupérer le mouvement ou canaliser le mécontentement."

"C'est vrai que le mouvement des gilets jaunes prend une forme tout à fait inédite, reconnaît Alexandre Tott. C'est ça qui est intéressant et en même temps, on doit être extrêmement vigilants, on ne doit pas donner le sentiment que les syndicats viennent pour récupérer le mouvement ou canaliser le mécontentement. On doit être sur notre terrain, dans les entreprises, dans les administrations."

Le meilleur moyen d'être efficace, "c'est de bloquer l'économie"

Selon lui, le levier que doivent actionner les syndicats est bien la grève, et pas "une manifestation d'un point A à un point B". Le meilleur moyen d'être efficace, "c'est de bloquer l'économie". Concrètement, les unions départementales syndicales vont demander à leurs délégués dans les entreprises et les administrations "de réunir les salariés en assemblée générale, pour discuter des modalités de cette grève : peut-être des blocages, des piquets de grève, d'autres formes d'action, ce sont les salariés sur le terrain qui vont le décider."