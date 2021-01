Pour Arnaud Réguerre le nouveau patron de la CFDT en Sarthe, le pire dans les entreprises est à venir

Le nouveau patron de la CFDT de la Sarthe fait le bilan de la crise sanitaire. Selon Arnaud Réguerre qui était notre invité ce jeudi matin, les entreprises spécialisées dans l'automobile et les industries ont été les plus touchées et le pire est peut-être à venir.

Sans surprise, pour le nouveau patron de la CFDT en Sarthe, Arnaud Réguerre, cette crise sanitaire a eut les conséquences les plus importantes dans les entreprises spécialisées dans l'automobile et les industries dans le département.

Le pire est peut-être à venir sur l'année 2021 quand les aides pour certaines entreprises vont s'arrêter

selon le nouveau patron de la CFDT en Sarthe, Arnaud Réguerre. Pour le syndicat, le département a été touché dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, et du commerce comme par exemple, les bars et les restaurants. La question est aujourd'hui de savoir si tous les établissements pourront rouvrir et dans quelles conditions. Le secteur de l'agro-alimentaire a plutôt bien tenu même si certaines entreprises qui travaillent pour les cantines et les collectivités ont été impactées par les deux confinements. Le syndicat souligne aussi que le secteur de la santé est toujours en souffrance avec de nombreux établissements qui manquent de professionnels. "Le territoire n'est toujours pas attractif pour les professionnels de la santé" nous dit Arnaud Réguerre, le nouveau patron de la CFDT en Sarthe.

CFDT (illustration) - @cfdt

Une cinquantaine de salariés accompagnés depuis la rentrée de septembre

La CFDT de la Sarthe se félicite d'avoir malgré la crise stabilisé ses 4.500 adhérents et souligne avoir accompagné une cinquantaine de salariés depuis la rentrée de septembre. "Nous avons suivi plusieurs salariés sur des ruptures conventionnelles et parfois rappelé le code du travail à certains employeurs" déclare Arnaud Réguerre, le nouveau patron de la CFDT en Sarthe.

