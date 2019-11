Pour arriver aux USA, le Beaujolais Nouveau part du Havre

Le Beaujolais Nouveau se déguste à partir de mi-novembre, alors pour arriver en temps et en heure sur les tables américaines, il part du Havre début novembre. En tout 1 million de bouteilles, qui partent du premier port mondial pour le transport de vins et spiritueux.

Le Havre, France

1 millions de bouteilles pour les Etats-Unis

Pour transporter cette marchandise si spécifique, il y a des règles nous explique Philippe Georges, le directeur de la société Giorgio Gori, spécialisée dans le transport de vins et spiritueux :

On utilise des containers frigo que l'on peut mettre à température adéquat"

Cette année, le gouvernement américain a annoncé 25% de taxes sur ce type de produit mais pas d'annulation de la part du principal client de ce transporteur. Le Beaujolais ne peut pas sortir de l'Union Européenne avant le 31 octobre, c'est la réglementation. Du coup, le temps presse début novembre comme l'explique Bruno Le Gurun, le Mr vins et spiritueux du port du Havre :

Le port du Havre a un atout important : un transit time de 8 jours vers New York"

Départ du Havre donc le 2 novembre... arrivée à New York le 11. Le port du Havre est le premier port mondial de transports de vins et spiritueux.