Pour attirer du monde dans les petites villes de Côte-d'Or, il faut faire du cas par cas

Alors que les maires ruraux de France publient en exclusivité sur France Bleu une étude sur les déserts médicaux, la maire de Montbard et présidente de l'association des petites villes de France, Laurence Porte nous parle des solutions pour renforcer l'attractivité des petites communes.

Il manque plus de 6000 médecins généralistes dans les campagnes françaises. C'est le résultat d'une étude menée par les maires ruraux de France et publiée en exclusivité sur France Bleu. La maire de Montbard et vice-présidente de l'association des petites villes, Laurence Porte fait le point sur l'attractivité des communes de moins de 20 000 habitants.

Le TGV qui passe par Montbard, c'est l'une des clés pour l'attractivité ?

C'est absolument fondamental, parce que les petites villes, une des problématiques, c'est quand même leur accessibilité. Et quand elles sont en milieu rural, il ne faut pas que l'accessibilité soit soit un frein. La question de la mobilité est vraiment cruciale. Et bien évidemment, quand on dispose d'une gare TGV, ça simplifie les choses. Montbard, évidemment, c'est une ville qui a une très bonne desserte, qu'elle soit ferroviaire mais aussi routière et numérique. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que vivre sans sa voiture, ce n'est pas possible. En campagne aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut que le covoiturage se développe, il y a des lignes de bus aussi, mais la voiture individuelle ne peut pas être bannie.

Le programme "Petites villes de demain" permet de renforcer l'attractivité des petites communes. Par quels moyens ?

Je pense que c'est important de rappeler que 26 millions de Français vivent dans ce qu'on appelle une petite ville. Une petite ville, c'est entre 3000 et 20 000 habitants. Il y a aujourd'hui 1600 villes à peu près en France qui sont entrées dans ce dispositif, une bonne centaine en Bourgogne-Franche-Comté et quatorze en Côte d'Or. Et ce programme, c'est une aide à l'ingénierie, c'est-à-dire avoir un chef de projet qui est là pour accompagner les élus, pour aider à orchestrer un dispositif qui se veut être du "cousu main". Vous ne pouvez pas comparer des villes qui sont péri urbaines comme Is-sur-Tille ou Genlis et des petites villes qui sont en milieu rural comme Saulieu ou Châtillon-sur-Seine. On n'est pas là pour dire il faut ceci ou cela. Il faut en fait construire un programme d'actions. Et dans ce programme d'action, la question du logement est vraiment au cœur du dispositif.