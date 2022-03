Pour les bateaux de pêche aussi, les prix à la pompe s'envolent et frappent les marins au portefeuille

Le prix du gazole a triplé en un an pour bateaux de pêche aussi. Un coup dur pour les armateurs et les marins, puisque leur salaire dépend des frais du navire. Des chalutiers pourraient renoncer à sortir en mer.

Depuis sa poissonnerie à Tourlaville, Sophie Leroy voit le gazole flamber. La patronne de l'Armement cherbourgeois, qui exploite cinq bateaux de pêche à Cherbourg, a fait ses comptes : "Il y a un an, le litre de gazole-pêche (détaxé, pour la profession) était à 0,35€. Et là, nous en sommes à 1,04€". Or, les navires sont gourmands :

Pour une semaine, on met 14 000 litres de gazole par bateau. On passe d'environ 4500€ à plus de 10 000€."

Un poste de dépense devenu colossal, qui a un impact direct sur le salaire des marins pêcheurs. Leur convention collective prévoit la répartition des bénéfices de la pêche artisanale. "Le poisson est vendu aux enchères à la criée. Des sommes récoltées sont retirées les frais du bateau, dont le gazole. _Donc plus il y a de frais, moins il reste de salaires au bout de la chaîne."_La rémunération des marins a donc fondu en un an.

Cette hausse du prix du carburant menace la rentabilité des chalutiers. Se pose la question de continuer -ou pas- les sorties en mer. Sophie Leroy confirme : "On est très proche de ça. On gère au jour le jour. Aujourd'hui, les bateaux sont en mer, mais demain, si aux enchères, le poisson ne vaut rien et que le gazole continue à augmenter, je ne pourrai pas continuer à envoyer des bateaux brûler du carburant par plaisir." L'armatrice espère fort que le consommateur gardera son goût pour le poisson et continuera d'aller au restaurant pour en déguster...

Si les sorties en mer venait à s'interrompre, les marins ne toucheraient plus de revenus. Aussi la profession espère-t-elle un geste du gouvernement face à cette crise à la pompe, pour les pêcheurs aussi.