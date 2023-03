"Pour certains, il faut faire comme les gilets jaunes": entretien avec l'historien rouennais Jean-Numa Ducange

Milena Aellig : Une réforme des retraites est toujours une réforme impopulaire ?

Jean-Numa Ducange : Ça dépend quelle époque ! À une certaine époque, les réformes des retraites ont été discutées dans un sens "plus progressiste". Une des premières grandes réformes des retraites, c'était en 1910, il y a plus d'un siècle en France. Et là, tout simplement, les retraites n'existaient pas. Il s'agissait de mettre une retraite minimale.

Mais il est clair que depuis une vingtaine d'années, en France, les réformes des retraites visent à reculer l'âge de départ à la retraite. Et effectivement, dans cette configuration là, c'est un des éléments qui permet de coaliser tous les syndicats et une majorité de la population contre soi. Donc effectivement, dernièrement, tout ce qui a touché à des lois et des réformes des retraites a été plutôt impopulaire.

D'autant que dans la mémoire collective française, on garde en souvenir 1981 et la retraite à 60 ans, qui avait été une revendication de longue date. Beaucoup de gens restent attachés à cette idée, peut être pas à 60 pour tout le monde, mais en tout cas que, au delà de 60 ans, et bien, il faut envisager un départ à la retraite qui soit financé selon le système de retraite qui existe depuis le lendemain de la seconde guerre mondiale.

- Est ce que les retraites sont un sujet particulièrement fédérateur ? On a vu une intersyndicale tenir solidement depuis plusieurs mois.

- Oui, absolument. Il faut souligner le caractère assez exceptionnel de cette unité. Si on a en mémoire novembre / décembre 1995, le grand mouvement social qui avait fait tomber à l'époque Alain Juppé, le Premier ministre de l'époque, la CFDT était pour le plan Juppé, pour la réforme... Or, là, on est dans une configuration où tous les syndicats, y compris les syndicats modérés, sont contre cette réforme et c'est peut être c'est un des enseignements de la période la plus récente : on ne s'attendait pas à ce que, finalement, l'unité syndicale mobilise autant. Le fait que les syndicats aient été unis sur un point clé et compréhensible par tout le monde : le refus des 64 ans, a évidemment contribué à fédérer beaucoup de monde. Et probablement que le gouvernement ne s'attendait pas à avoir autant d'opposition. Parce quque pour d'autres réformes d'Emmanuel Macron, ces dernières années, par exemple la réforme du Code du travail, les manifestations ont été très modestes. Mais là, il n'y a pas de divergence entre les syndicats alors même qu'ils ont des projets différents sur la façon dont on doit financer les retraites. Ils sont contre ce point clé : le report de l'âge de départ à la retraite. C'est clair, c'est compréhensible pour tout le monde et une bataille très clairement délimitée. Et c'est ça qui a permis, a mon avis de fédérer suffisamment de monde dans ces manifestations.

- Est ce que le sujet même le thème des retraites en France a une valeur symbolique particulière?

Oui, les retraites ont une valeur symbolique particulière parce que ça a été une des grandes mesures emblématiques adoptées en 1981 par la gauche au pouvoir, par François Mitterrand. On a beaucoup reproché à Mitterrand, de ne pas avoir appliqué son programme. Mais le fait qu'il y ait quand même eu quelques mesures qui aient été prises à ce moment là, qui ont été conservées pendant un certain temps, notamment cette retraite à 60 ans, c'est un élément fédérateur très fort.

Ça l'est d'autant plus que, à l'échelle européenne, beaucoup de pays ont déjà adopté des réformes qui ont placé l'âge de la retraite bien au delà de 64, parfois entre 65 et 67. Et donc il y a aussi un caractère de résistance aux mesures européennes alignées avec l'idée que la France est aussi un bastion des acquis sociaux et que si la France parvient à résister sur la question des retraites, elle montrera qu'elle est capable de maintenir un système qui, d'une certaine manière, n'existe plus ailleurs, en tout cas pas sous cette forme.

- La contestation d'une réforme des retraites, c'est finalement un élément assez récurrent depuis depuis dix ou quinze ans. Est ce que, en revanche, le caractère inflexible de l'exécutif face aux contestations, c'est une nouveauté? Dire que la foule n'a pas de légitimité par exemple.

Avec la réforme Fillon, il y avait déjà eu des manifestations populaires qui avaient été prises avec un vocabulaire très dépréciatif à l'égard des syndicats. Le gouvernement avait tenu son cap en réformant. Il y donc eu aussi le même type de démarche sous Nicolas Sarkozy. Mais il est clair que le cap qui est quand même franchi dans le vocabulaire employé. Dire "la foule" c'est un vocabulaire quand même péjoratif. Foule, cela renvoie à l'imaginaire, d'une masse qui se mobilise un peu pour n'importe quoi, pas très bien déterminée. Et donc là on peut dire que dans le niveau de confrontation, notamment au niveau du vocabulaire qui est employé, on atteint un stade de qu'on peut qualifier de préoccupant. Probablement, que c'est voulu et calculé, avec l'idée qu'il faut montrer une très grande fermeté pour éviter d'être embêté par les réformes suivantes. Mais il est clair que, en tout cas, moi, je n'ai pas souvenir, dans les documents qu'on peut étudier historiquement, d'avoir entendu ce genre de vocabulaire depuis un certain temps.

- On a l'impression qu'il y a une impasse entre le gouvernement et les manifestants. Sur quoi est ce que ça pourrait déboucher? Est ce que ça peut s'envenimer ?

- Oui, la situation peut s'envenimer. Alors évidemment, jusqu'où et comment ? C'est toute l'interrogation du moment. Si les manifestations, notamment nocturnes, qui sont parfois assez violentes, continuent dans les jours à venir, qu'est ce que fera le gouvernement à ce moment là? On se souvient que ce qui avait freiné la Dominique de Villepin au moment du CPE en 2006, c'était justement ça. C'était que les manifestations prennent une tournure tellement préoccupante que les braises étaient tellement en train de s'enflammer qu'il fallait que le pays se calme et donc la réforme avait été retirée. Là, il est clair qu'il faudrait que ça aille extrêmement loin pour que le gouvernement décide de retirer sa réforme. Que la situation soit tellement violente et impossible à gérer que le gouvernement finisse par retirer ou suspendre, c'est une des possibilités qui n'est pas complètement à exclure. Même quelques députés de Renaissance ont commencé à avancer en ce sens.

L'autre possibilité est qu'il y ait ce genre de révolte à intervalles réguliers. Ça peut se calmer dans un premier temps, puis ça peut revenir dans les semaines à venir. C'est une situation extrêmement instable dans le pays pendant quelques mois, voire éventuellement dans les années à venir, avec des phénomènes qui pourraient se reproduire de type gilets jaunes, avec des manifestations, contestations, tous les week ends. Là, le niveau d'exaspération d'au moins une partie de la population est tel qu'on imagine mal un retour à la normale dans les quinze jours, trois semaines.

- Est ce qu'on a vu des manifestations pacifiques aboutir et faire reculer un gouvernement ?

Je parle prudemment parce que c'est difficile analyser sur le moment. Mais derrière la radicalisation d'un nombre croissant de gens, il y a l'idée que "Bon, on a manifesté, on a réclamé, ont été nombreux, mais que d'une certaine manière, ça ne sert peut être pas à grand chose, même pas à bouger un peu le gouvernement" puisque le Président de la République Emmanuel Macron vient de réaffirmer sa confiance à la Première ministre Elisabeth Borne. Donc, parmi les opposants, certains se disent il faut faire d'une certaine manière, comme les gilets jaunes : pour que le gouvernement recule un peu, pour qu'il prenne conscience du mal qu'il nous fait, il faut aller très loin, y compris avec des actes violents qui vont de la destruction de biens à des violences physiques. Avec en plus, l'argument que les organisations syndicales ont fait leur travail, mais que ça ne suffit pas pour ramener le gouvernement à la table des négociations. Donc, il est clair que toute forme de violence et de radicalité qui pourrait s'exprimer dans les jours à venir, ça ne sera pas une surprise.

- Dans l'interview d'Emmanuel Macron il rappelait que les violences contre les élus sont inacceptables. Est ce que c'est une nouveauté? Est ce que dans d'autres mouvements sociaux, avant, on les a déjà constatées?

Ce n'est pas du tout une nouveauté. Si vous prenez ce qui s'est passé il y a un siècle, les violences contre les élus, contre les individus, les affrontements entre policiers et manifestants étaient d'une certaine manière bien plus violent que maintenant. Il y a aussi eu de la violence politique entre deux guerres, c'est le moins qu'on puisse dire, et aussi dans les années 70. Ce qui est certain c'est qu'il y avait eu un recul depuis 30 ou 40 ans. Ce type de violence contre des élus est sen train de revenir dans un contexte de polarisation croissante. Ce n'est donc pas du tout nouveau, mais pour beaucoup de gens les violences ce type-là remontaient à plusieurs décennies, voire un siècle, et on se disait que ça appartenait au passé. La nouveauté de la situation, c'est qu'on retrouve des situations de conflictualité et de violence que beaucoup pensaient être en voie de disparition. Or, là, on assiste véritablement à un niveau de tension et de violence qui n'est pas du tout inédit, mais qui est différent des manifestations d'il y a dix ou quinze ans, par exemple, pour prendre un temps court.