"Pour compenser l'inflation, il faudrait 1,250 milliard d'euros aux collectivités" selon André Laignel

La Première ministre a annoncé, vendredi 7 octobre, une augmentation plus importante que prévue de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) : prévue en début de semaine à 210 millions d'euros, elle sera finalement de 320 millions d'euros supplémentaires. "Le contexte impose d'apporter une réponse plus forte" précise Elisabeth Borne, ajoutant que "ce sont ainsi 95% des collectivités qui verront leur dotation se maintenir ou augmenter".

Un mieux, selon André Laignel, maire d'Issoudun, vice-président des Maires de France et président du Comité des Finances Locales, mais loin d'être à la hauteur des enjeux. "Ce que demande l'Association des maires de France, et la totalité des associations d'élus, c'est une indexation sur le taux d'inflation ; il va être à 7% cette année environ. Pour compenser, il faudrait une augmentation d'un milliard 250 million" estime l'élu.

"Si elle veut que l'argent reste aux communes, autant le leur laisser"

Autre motif de colère d'André Laignel : la suppression de la CVAE, la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, un impôt de production perçu par les communes et les départements. Le gouvernement a annoncé ce vendredi que celle prélevée en 2022 sera versée au Fonds Vert, l'enveloppe destinée à aider les communes au financement des projets de développement durable. Cette CVAE devrait être compensée par de la TVA. Un jeu de dupes, pour le président du Comité des Finances Locales : "nous aurions dû bénéficier de cet argent et nous aurions surtout pu l'utiliser totalement librement, alors que c'est l'Etat qui va décider de la manière dont nous pourrons utiliser le Fonds vert". L'édile se dit inquiet de cette baisse de budget : "on nous prend pour des budgets annexes de celui de l'Etat, et on assèche les capacités d'initiatives des communes", qui pourrait selon lui mener à un affaiblissement des services publics locaux.