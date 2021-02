Pour conserver leur marchande de fruits et légumes, des Nîmois mobilisés

Une manifestation est organisée à Nîmes ce mercredi matin pour soutenir une marchande de fruits et légumes. Une copropriété lui demanderait de quitter les lieux, alors que les riverains sont attachés à sa présence et ses services.

Elle a posé son camion lors du premier confinement sur un terre-plein du quartier du Mas de Ville à Nîmes, le long du périphérique, entre Jardiland et le lycée Philippe Lamour. C'est d'ailleurs là que ses soutiens ont prévu de se réunir. Parce qu'elle est menacée de devoir quitter les lieux. Elle, c'est une marchande de fruits et légumes ambulante. Une manifestation de soutien est organisée à partir de 9 heures ce mercredi matin.

L'arrivée de cette fourgonnette tous les matins sauf le dimanche a été très bien accueillie par les riverains car il n'existe pas de boutiques de fruits et légumes dans le quartier, et les grandes surfaces sont à dix ou quinze minutes à pied.. c'est long avec des sacs lourds au bout des bras. Mais le terre-plein est à cheval sur une copropriété et la ville de Nîmes. Tout se passait bien au début et puis la co-propriété ne souhaiterait plus la voir sur ce terre-plein. La ville, contactée, a également répondu non.

Les riverains ont signé une pétition pour qu'elle reste, avec sa fourgonnette. Cette femme a placardé sur le pare-brise la photocopie de son Kbis, pour bien montrer qu'elle travaille en toute légalité. Et cette commerçante, qui n'a que ça pour vivre, s'interroge : pourquoi la repousse-t-on ?

"Les gens étaient contents, et puis un jour après une réunion de copropriété il nous a été dit que je n'avais plus d'autorisation (..) c'est quand même dramatique de ne pas pouvoir travailler, dans cette conjoncture difficile. Moi je veux juste bosser" Leila

Laurence, du quartier voisin de la Haute-Magaille, ne comprend pas. Dans ce secteur de Nîmes, il n'y a pas de marchand de fruits et légumes. "Vous avez ici une boulangerie, un tabac-presse, une banque, mais au niveau commerces de proximité on n'a pas de primeur (..) je ne vois pas pourquoi ces personnes ne pourraient plus venir ici, ça m'échappe complètement, d'autant que d'autres marchands ambulants ont le droit de venir s'installer".