Dijon : pour contrer Deliveroo et Uber Eats, restaurateurs et coursiers lancent A2ROO

Une nouvelle plateforme de livraisons de repas à vélo 100% dijonnaise est née fin janvier, il y a trois semaines. Rien à voir avec Deliveroo ou Uber Eats : A2ROO (prononcer "à deux roues"), c'est son nom, entend rémunérer correctement ses coursiers, le SMIC pour commencer, ainsi que les restaurateurs qui font appel à leurs services, et ça ne coûtera pas plus cher au consommateur.

Xavier Caron est l'un des fondateurs d'A2ROO : "Pour le moment, c'est une association mais nous comptons bientôt la transformer en coopérative, où chaque salarié aurait un droit de regard sur les décisions prises pour l'avenir de l'entreprise." Le jeune homme vêtu d'un pantalon imperméable et d'un casque livre ses repas à l'aide d'un vélo cargo fabriqué juste à côté de Dijon, à Longvic. Le coffre à l'avant peut transporter une dizaine de plateau repas.

"Deliveroo et Uber Eats gagnaient mieux leur vie que nous !"

David Zuddas, fondateur et chef de Peppuccio, souhaitait travailler avec une plateforme de livraisons éthique © Radio France - Olivia Cohen

Les salariés d'une agence de communication ont choisi la plateforme parce qu'ils adhèrent aux valeurs d'A2ROO : "C'est la plateforme la plus éthique du monde et ça correspond à ce qu'on fait, nous !" Ils trouvent ça tellement génial qu'ils demandent des cartes de visite pour faire de la pub autour d'eux. Mais, rupture de stock, Xavier les a toutes distribuées.

Cinq restaurants sont partenaires pour l'heure. Parmi eux, Peppucio, situé sur la place du marché. Son patron et chef cuisinier David Zuddas a poussé pour que le projet voit le jour et fasse barrage à la mainmise de Deliveroo et autre Uber Eats : "J'ai lancé ce nouvel établissement récemment et travailler avec un système de livraisons éthique et vertueux faisait partie du projet. Étant un petit peu militant, il était hors de question que je fasse travailler les livreurs mal traités des grosses plateformes. Et au final, on s'y retrouve puisque Deliveroo et Uber Eats gagnaient mieux leur vie que nous, vu qu'ils prélevaient d'énormes commissions."

Ils sont cinq coursiers chez A2ROO, mais ils veulent en recruter d'autres (avis aux intéressés), avant de démarcher de nouveaux restaurants.

Ma Solution © Radio France

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !