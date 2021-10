Pour David Tebib, qu'importent les cartes distribuées, chacun peut construire son chemin

David Tébib, chef d'entreprise et président de l'USAM invité de France Bleu Gard Lozère à l'occasion de la sortie de son livre "Tout est toujours possible" aux éditions Renaissance Plon.

David Debib a écrit aux cotés de Valérie Rossellini "Tout est toujours possible".

Le livre paraît ce jeudi aux éditions Renaissance Plon. Pour le chef d'entreprise et président de l'USAM Nîmes "dans ces temps extrêmement sombres, il est temps d'amener un peu de lumière dans ce livre qui se veut une boite à outil pour permettre à celles et ceux qui veulent s'en saisir de croire en eux mêmes, de réaliser ce qu'ils aiment".

Je ne suis pas le seul à avoir réussi en sortant de derrière les tours du Chemin Bas d'Avignon, oui tout est toujours possible quelles que soient les cartes qui vous ont été distribuées au départ

Né dans un quartier populaire de Nîmes, le chemin Bas d’Avignon, David Tebib a été élevé par sa grand-mère maternelle, ses deux parents étant tous les deux âgés de 15 ans à sa naissance. Après avoir travaillé dans des vidéo-clubs ou dans un magasin d'électro-ménager, Il invente à 35 ans avec son associé Laurent Pumiglia, un brevet dans l’univers du mobilier urbain. Leur société FTP Labo devient alors une entreprise connue et reconnue au rayonnement national et international. Il est vice-président du Bic-innov’up (incubateur de start-ups) et membre associé à la CCI du Gard. Depuis 2012, il assure également la présidence de l'USAM, permettant au club de handball nîmois de se structurer et le fait passer de la seconde à la première division. David Tébib est aussi président de l’Union des Clubs Professionnels de handball en 2015 puis vice-président de la Ligue Nationale en 2017. Il s'est également présenté en 2020 sans étiquette à la mairie de Nîmes sans réussir à être élu.