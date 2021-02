Pour des circuits toujours plus courts, les Comptoirs de la bio développent une micro-ferme

Les Comptoirs de la bio à Poitiers, c'est un magasin spécialisé dans les produits bio. Avec plus de 12 000 références, c'est même l'un des plus grands de France. Autre particularité: en plus du magasin, il y a une micro-ferme avec des plantations et des poules.

Dans notre chronique "La nouvelle éco", on va au magasin les Comptoirs de la bio à Poitiers. Ce magasin spécialisé dans le bio s'est doté d'un poulailler et d'une micro-ferme en permaculture. L'objectif est simple : avoir des circuits toujours plus courts. Là, les clients vont avoir des œufs ou des salades qui ont fait moins de 100 mètres pour arriver dans les étals.

Juste derrière le magasin, il y a le poulailler. Cyril Rousseau, l'un des dirigeants, fait la visite. "On a 70 poules. Elles ont un grand perchoir, c'est important. Et puis elles ont leur réserve d'eau et de nourriture où elles peuvent picorer" décrit-il. Les œufs sont récupérés trois fois par jour, il y en a entre 70 et 90. Ils sont bleus, blancs ou marrons.

On n'a jamais assez d'œufs - Cyril Rousseau.

Au magasin, ça attire les clients. "Il y a une énorme plus-value, c'est dramatique. Je n'ose pas dire que les clients se battent pour les œufs, mais c'est vrai que depuis qu'on a des œufs frais à deux mètres, ça pose un problème puisque les gens viennent le matin et on n'a jamais assez d'œufs" explique Cyril Rousseau.

Les poules du comptoir de la bio. © Radio France - Thibault Lecoq

Les poules sont élevées en bio, elles mangent aussi les invendus du magasin. Ce qui ne leur sert pas va au compost, parce qu'il n'y a pas que des poules, il y a aussi des plantes en permaculture. C'est une micro-ferme. "On avait un terrain de 1 500 mètres carrés et puis il s'est avéré que la terre était très bonne puisqu'on a eu la certification bio" précise Cyril Rousseau. Au programme : des salades, des framboisiers, des plantes médicinales et aromatiques. "Faire voyager du persil, à toute l'équipe, ça nous semble des choses invraisemblables" ajoute le gérant.

Un intérêt aussi bien économique qu'écologique

L'intérêt est écologique, il y a aussi des mares, des arbres et une réserve d'eau. Mais il est aussi économique. "On va baisser nos coûts" assure-t-il, en produisant en internet et en ne dépensant pas d'énergie pour faire venir les produits. Les Comptoirs de la bio ne s'arrête pas là, ils prévoient d'acheter de nouvelles terres et de former des maraîchers du département à la culture biologique.