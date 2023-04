Pour des conditions de départ "dignes", les ex-salariés d'Auchan Mulhouse crient leur colère jusqu'à Belfort

"Comment pouvez-vous laisser faire cela ?", "Aucune considération", "PSE inacceptable", "Ma mamie mérite plus de respect". Voilà quelques-unes des banderoles et pancartes brandies vendredi 7 avril devant et à l'intérieur de la galerie marchande du centre commercial Auchan de Belfort-Bessoncourt.

Les manifestants, une cinquantaine, venaient de Mulhouse (Haut-Rhin) pour faire pression sur les modalités de licenciement en cours de négociation, après la fermeture en janvier de leur hypermarché du quartier de Bourtzwiller .

Les 122 ex-salariés mulhousiens demandent une prime supra légale que leur refuse à ce jour la direction. "On aimerait partir dignement, on lâche rien", explique au micro France Bleu Alsace une manifestante. Le 16 mars déjà, certains d'entre eux avaient fait pression à Mulhouse, en pénétrant dans la salle de réunion du CSE (comité social et économique).