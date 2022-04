Pour embaucher, le secteur de la métallurgie veut dépoussiérer son image dans l'Yonne

L'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) de l'Yonne et de la Nièvre a signé ce lundi à Auxerre une convention avec Pôle Emploi. Objectif : tout faire pour rendre le secteur plus attractif.

Le secteur de l'industrie peine à recruter, et ce n'est pas nouveau. Depuis plusieurs années, le nombre d'emplois industriels vacants ne cesse de grimper en France. Il y en avait environ 50.000 au dernier trimestre 2021. Alors pour tenter d'attirer, les entreprises industrielles icaunaises sont prêtes à s'ouvrir, afin de montrer la réalité des métiers.

"Ce n'est pas Zola..."

Un manque qui n'a pas de raisons objectives se désole Claude Vaucouloux, délégué général de l'UIMM dans l'Yonne et la Nièvre : "Les représentations que les gens ont des métiers de l'industrie sont souvent connotées. Ce sont des métiers modernes, évolutifs, où l'on se réalise. Ce n'est pas Zola...".

Des représentations dommageables car des travailleurs passent à côté de potentielles belles offres souligne Yves Hutin, le directeur territorial de Pôle Emploi dans l'Yonne et la Nièvre. "Aujourd'hui, l'industrie recrute : nous avons à ce jour plus de 100 offres d'emplois disponibles dans le département de l'Yonne. 75% de celles-ci sont en CDI."

Convaincre que ces métiers sont modernes

Pour faire se rencontrer chômeurs et offres d'emplois, l'UIMM et Pôle Emploi ont donc décidé de s'associer. "Pour faire connaître ces métiers, il faut que les entreprises s'ouvrent vers l'extérieur" appuie Claude Vaucouloux. Cela peut consister en des portes ouvertes, des formations intégrées, des processus d'intégration...

Charge à Pôle Emploi de "flécher" au mieux les métiers industriels auprès des demandeurs d'emplois. "Il est important de faire découvrir ces métiers, et il y en a beaucoup. Et puis ensuite, de former les demandeurs" détaille Yves Hutin.

"C'est cette alchimie qui va faire que les entreprises vont pouvoir disposer d'un vivier, qui permette d'aller à l'essentiel : le demandeur d'emploi intègre une formation, puis à terme, il peut décrocher un contrat dans l'entreprise" espère Claude Vaucouloux.

Claude Vaucouloux, délégué général de l'UIMM dans l'Yonne et la Nièvre, détaille la collaboration avec Pôle Emploi. Copier

Au 1er trimestre 2022, 26 actions de formations dans le domaine de la métallurgie ont été réalisées dans l'Yonne.