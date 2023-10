Pour faciliter ses travaux sous tension, RTE présente son invention conçue en Lorraine

Grâce à cette plateforme mobile conçue en Lorraine et testée ici à Metzervisse, RTE veut faciliter les travaux sur son réseau sans couper le courant

Au milieu de nulle part, ou presque... Dans un champ balayé par le vent quelque part entre Metzervisse et Inglange (Moselle). Dix mètres au-dessus de nos casques, dans une nacelle, deux techniciens de RTE, vêtus d'une combinaison en fil d'argent, interviennent sur une ligne d'évacuation de la production de la centrale EDF de Cattenom qui vient de subir les affres du tonnerre.

Un bruit caractéristique du courant se fait entendre au moment où ils se raccordent à la ligne. Le chantier se déroule sous tension, le courant n'a pas été coupé. Le véhicule, le 414 TBI, grâce auquel ils s'élèvent est un prototype, pensé par RTE, et réalisé par France élévateur, à Flavigny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), qui permet de s'élever jusqu'à 41 mètres de haut tout en étant isolé.

un bras isolant en plus du bras télescopique

Cette plateforme mobile tout terrain est montée sur huit roues motrices et dispose d'un moteur de 600 chevaux pour lui permettre d'accéder aux zones de chantier mêmes compliquées. Equipée d'un bras télescopique soutenant une nacelle, et d'un bras isolant, guidé par des systèmes de commandes à fibre optique et supportant un niveau de tension allant jusqu'à 400.000 volts.

"Nous avons, depuis 2018, une plateforme qui monte moins haut mais qui nous a fait franchir un vrai cap dans les travaux sous tension. Aujourd'hui, ce matériel pourrait nous faire progresser et étendre le champ des possible commente Jérôme Maheut, qui dirige le centre de maintenance RTE de Nancy. Quand vous êtes en situation de pénurie, ce qui compte, c'est que le réseau fonctionne. Un réseau qui fonctionne est un réseau disponible."

En Moselle, il s'agissait de la troisième expérimentation de ce véhicule. La prochaine est prévue rapidement, en Normandie.