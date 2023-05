Pour fêter sa réussite la station essence coopérative de Lasalle recherche son 100 000e client

La station d'essence de Lasalle dans les Cévennes, la seule du village, s'apprête à fêter ses 7 ans (ouverture 07/16). Elle était promise à la fermeture avant qu'un groupe d'habitants se réunissent pour investir leur propre argent pour la sauver. Pari réussi, cette station indépendante est à l'équilibre et s'avère être un moteur économique pour Lasalle et ses onze cents habitants. En aout prochain les actionnaires se réunissent et cherchent activement le 100.000 clients venu se servir le 21 mars dernier.

Les irréductibles lasallois

Les irréductibles Lasallois, menacée de fermeture la seule station service du village sera sauvée par la seule volonté de 48 d'entre-eux qui mettront la main à la poche. 75.000€ augmentés par un prêt coopératif qui a permis - avec 200.000€ - de la remettre à neuf. Jeannot Costa, le propriétaire ne pouvait faire face "Entre mon activité carrosserie de voitures anciennes et la distribution de carburants, j'ai privilégié mon cœur de métier". A la question depuis qu'elle a été reprise sous forme de coopérative ? "je suis stupéfait, on partait de loin".

Les cévenols sont solidaires

Nicole Daumet, une figure du village cévenol est une battante. Dès que cette ancienne commerçante à la retraite a été prévenue courant 2015 que la seule station allait fermer, elle s'est saisi de son bâton de pèlerin pour la sauver. Aidée de Alain Penchinat - entrepreneur lui aussi à la retraite, puis d'autres s'est monté le projet de reprise avec les fonds de 48 actionnaires locaux. Du très beau travail ayant aboutit à l'ouverture le 1er juillet 2016. "Nous ne le faisions pas pour gagner de l'argent mais pour sauver le village".

300.000 litres de carburant par an

il fallait être fou pour reprendre une station d'essence mais dit René Floutier "Pour les locaux et même en été les touristes, un village sans station essence, c'est une catastrophe". Et de pointer le soutien depuis 7 ans à l'activité économique de tout un territoire "Les commerces, une dizaine, les artisans un peu plus". Le succès de la vaillante petite station essence lasalloise est patent. Reste maintenant - pour le fêter - à trouver le 100.000e client.

Il ou elle a fait son plein le 21 mars dernier, "On voudrait le retrouver pour le fêter on ne sait pas encore comment" dit Alain Penchinat, "Ce sera moins brillant qu'à Buckingham mais on décidera lors de l'assemblée générale des actionnaires en aout prochain". L'heureux ou l'heureuse propriétaire d'un ticket de carte bleue portant le nombre 100.000 débitée le 21 mars 2023 n'a plus qu'à se faire connaître.

