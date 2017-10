Pour Frédéric Augis, le maire de Joué-les-Tours, Michelin veut profiter de son site pour faire du business

Les élus tourangeaux n'ont pas apprécié les critiques de Michelin. Le groupe manufacturier accuse la Métropole de n’avoir rien fait pour réimplanter de nouvelles entreprises à Joué-les-Tours sur les 22 hectares laissées libres par l'arrêt de l'activité poids lourd. Un plan com dénonce Frédéric Augis

Invité ce mercredi matin sur notre antenne France Bleu Touraine, Frédéric Augis a donné sa version des faits. D'abord, très agacé par les propos de la direction de Michelin. Selon le groupe manufacturier, Michelin a fait le boulot et s'il n'y a pas de nouvelles entreprises sur le site de Joué les Tours c'est à cause des élus qui ont refusé toutes leurs propositions de réindustrialisation.

Michelin nous a proposé un cinéma. On en a déjà assez sur Tours. Un circuit de karting. J'en ai déjà un à 200m de chez moi. Des commerces. Chambray et son immense zone commerciale ne sont pas très loin. L'idée du plan de revitalisation c'était pas ça. C'était d'attirer sur ce site des emplois qui venaient de l'extérieur du bassin de Tours"

La logique de Michelin, c'est de vendre le foncier au meilleur prix. Ils ont cassé des emplois, plus de 700 chez nous, et maintenant, ils veulent profiter d'un foncier le plus cher possible pour refaire une opération financière. Ils font du business sur leur terrain de Joué-les-Tours. Jamais je ne permettrais cela"