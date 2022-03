Loyers trop chers dans les Landes : le maire d'Hossegor mise sur les logements sociaux pour garder les jeunes

"À 32 et 38 ans, il serait temps que mes enfants prennent leur indépendance, mais ils ne peuvent pas", raconte Chantal, habitante de Hossegor. Comme de nombreux jeunes landais, ils ne trouvent pas de logement dans leur moyen. Une situation qui attriste le maire de la commune qui veut miser sur les logements sociaux pour mettre fin à cette situation.

Hossegor ne doit pas devenir un Ephad à ciel ouvert !

Sur la côte landaise, les jeunes se plaignent de plus en plus. Ils regrettent de ne plus trouver de logement à prix abordable. "Je suis de retour depuis quatre ans pour me rapprocher de ma famille, mais c'est très difficile de trouver un logement," regrette Martin à la terrasse d'un café. Le jeune homme loge actuellement chez son frère. "Avec la crise sanitaire et l'arrivée de nouveaux habitants sur la côte, _les prix ont beaucoup trop augmenté_. Pour nous les locaux, ça devient très complique de trouver des logements. Ça serait bien de nous donner la priorité ou bien de mettre en plus des logements sociaux," souligne le jeune trentenaire.

Un argument entendu pour Christophe Vignaud, le maire de la commune. "Quand vous regardez toute la bande côtière aujourd'hui, le prix du mètre carré est très cher, que ce soit en achat ou en location. Il faut faire très attention. Hossegor ne doit pas devenir un Ehpad à ciel ouvert. Nous avons besoin de nos jeunes. Alors la ville, essaye de trouver des endroits pour garder les jeunes", explique l'élu avant d'ajouter, "on a déjà un projet qui va sortir en 2022-2023 d'une trentaine d'appartements, de logements sociaux. Les personnes intéressées seront propriétaires de leur appartement, mais pas du terrain. Le bailleur social garde le terrain. Et deuxième point, nous sommes en train de travailler sur une zone un peu plus grande en dehors de la ville, où on fait une étude. L'idée est de construire des logements à l'accession à la propriété." Un projet qui, dans le meilleur des cas, ne verra pas le jour avant cinq ans.