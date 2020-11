"Pour garder le lien avec les clients", Inspire Metz aide les commerçants dans la vente à distance

Inspire Metz, l'agence de développement de Metz Métropole, aide les commerçants à faire de la vente à distance et les référence sur son site internet. 570 commerçants et artisans y figurent déjà, pour permettre aux consommateurs de trouver près de chez eux des produits ou services.

Des commerçants se tournent vers le "click and collect" et la vente à emporter pour continuer leur activité pendant le reconfinement, Metz (Moselle), le 3 novembre 2020.

Alors que de nombreux commerces sont suspendus à une réouverture possible cette fin novembre ou début décembre, l'agence de développement économique et touristique Inspire Metz les aide à être plus visibles sur la toile dans la vente à distance. 570 commerçants et artisans sont recensés sur le site internet d'Inspire Metz, pour indiquer aux consommateurs ce qu'ils proposent près de chez eux.

Plus de 1.600 commerces de Metz Métropole ont été appelés depuis le début du reconfinement, pour identifier leurs besoins, par exemple dans la vente à emporter, le click and collect, ou des bons d'achats pour plus tard.

Garder le lien avec ses clients passe par le numérique mais aussi tout simplement par le téléphone

Thomas Pignon, développeur économique à l'agence Inspire Metz, fait partie de l'équipe qui appelle les commerçants : "Garder le lien avec ses clients peut se faire grâce à des outils numériques, site internet, réseaux sociaux, mais cela passe aussi tout simplement par le téléphone ou le mail. La priorité, c'est de continuer à proposer des produits ou des services, ou de mettre en place des bons d'achat quand ils pourront rouvrir".

Des aides pour des formations ou des accompagnements

Pour Cédric Gouth, président de l'agence Inspire Metz, et vice-président de Metz Métropole en charge du développement économique, "la priorité est de permettre aux commerçants de garder le lien avec leurs clients, on a pu identifier que des commerçants n"ont pas d'adresse mail ou pas de site internet". Des aides pour des formations ou un accompagnement sont proposées, avec le soutien des chambres de commerce ou des métiers.

Un site de vente en ligne des commerces de Metz Métropole pour le 1er trimestre 2021

Dans une 2e temps, Metz Métropole a le projet de créer une grande "market place", un site de vente en ligne qui répertorie les commerçants de Metz Métropole, mais recenser tous les stocks des commerçants est long, précise Cédric Gouth, et il faudra encore attendre le 1er trimestre 2021 pour que ce site de vente en ligne voit le jour.