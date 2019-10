Pour inciter de nouveaux salariés à s'installer sur son territoire, Villedieu Intercom propose une aide au logement

Des représentants de Villedieu Intercom étaient à Nancy le 9 octobre pour rencontrer des demandeurs d'emploi et les inciter à déménager dans la Manche.

Villedieu-les-Poêles, France

Dans le centre et le sud-Manche, on avoisine le plein emploi et cela pose des problèmes aux entreprises. Les carnets de commande sont remplis, elles cherchent à recruter mais elles ne trouvent pas de main d'oeuvre. C'est le cas dans le bassin de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny où le taux de chômage est bas, environ 6%.

La communauté de communes Villedieu Intercom participe, du 26 septembre au 17 octobre, à des "afterwork", des opérations séduction en Normandie mais aussi dans le nord et l'est de la France, avec l'agence d'attractivité Latitude Manche, pour essayer de convaincre des demandeurs d'emplois de venir s'installer sur son territoire.

Un meublé financé pendant deux à trois mois

Pour les attirer, dans le cadre de cette action, elle leur propose un logement pendant leur période d'essai, s'ils sont embauchés par l'une des entreprises locales.