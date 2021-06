"Pour l'emploi et le modèle social français", Gilles Attaf, devient président du label Origine France Garantie

Ardent défenseur du Made in France, et en particulier du Made in Limoges, Gilles Attaf vient de prendre la présidence du label Origine France Garantie. Un sacerdoce pour ce fidèle client de l'usine France Manufacture de Limoges, où il fait fabriquer les costumes de sa nouvelle marque Belleville.

Il est un des premiers patrons à avoir obtenu le label Origine France Garantie, à l'époque où il était PDG de Smuggler, désormais Gilles Attaf est le président de ce label. Il vient de prendre la succession d'Yves Jego à ce poste, avec beaucoup d'enthousiasme et toujours la volonté de porter haut les couleurs tricolores. Une démarche qui lui a fait découvrir les ateliers France Confection à Limoges, au début des années 2000. Depuis France Confection est devenu France Manufacture et Gilles Attaf a quitté Smuggler pour rebondir avec Belleville, une nouvelle marque lancée en octobre 2020. Mais il est rester fidèle à cet atelier Limougeaud, symbole des savoirs-faire et de l'industrie française qu'il entend défendre.

La crise sanitaire : un révélateur et un accélérateur

Invité de France Bleu Limousin ce mardi, Gilles Attaf constate que la crise a accéléré le mouvement sur "le besoin de traçabilité, de savoir comment les produits sont fabriqués." Une tendance déjà sensible depuis quelques années auprès des consommateurs, mais qui s'est révélée encore plus prégnante. Un mal pour un bien, ce qui désole quand même un peu le nouveau président du label Origine France Garantie. "C’est dommage qu’on soit obligés d’être dans des crises pour s’apercevoir effectivement qu’on a besoin d’une souveraineté économique et de maîtriser sa production à minima pour être indépendant."

Les difficultés d'approvisionnement pour les masques ont notamment été révélatrices l'an dernier. Des entreprises comme les ateliers France Manufacture à Limoges ont été sollicitées pour fabriquer en urgence des masques en tissu. Dans le même temps, Gilles Attaf constate aussi une prise de conscience écologique : "le Made in France, c’est les circuits courts. Ça évite qu’on mette des taxes aux frontières et quand on consomme local, on sait pertinemment qu’on participe au modèle social français."

Un modèle social et des emplois en jeu

Aujourd’hui, environ 700 enteprises ont le label Origine France Garantie, pour 3.000 gammes de produits certifiées. et les demandes continuent d'affluer se réjouit Gilles Attaf. Il reste tout de même des secteurs où on manque encore cruellement de production française. "Le problème c’est que lorsqu’on a perdu les savoirs-faire, c’est difficile de les remettre en route, donc on a des problématiques dans certains secteurs d’activité comme le textile, mais on y travaille."

On se donne pour mission accélérer le mouvement et faire relocaliser le plus possible d’entreprises

Pour aller encore plus loin, un service France Garantie a été lancé et a notamment permis de certifier une mutuelle à Blois récemment. "L’objectif c’est l’emploi, c’est permettre aux consommateurs de soutenir le modèle social français qui nous a beaucoup aidé durant cette crise" souligne encore Gilles Attaf, qui veut donc "faire relocaliser le plus possible d'entreprises."

Si les choses évoluent déjà dans le bons sens, le président du label estime que la commande publique doit aussi donner l’exemple, car aujourd’hui elle n’est pas assez tournée vers les territoires et les industries françaises selon lui. Il aimerait que le label Origine France Garantie soit un plus pour l’obtention de ces commandes publiques.