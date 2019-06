Pour l'entreprise manchoise Filtres Guérin, le salon du Bourget est "un lieu incontournable pour signer des contrats"

Filtres Guérin, le leader français des filtres métalliques basé à Condé-sur-Vire (Manche), participe cette semaine au Salon international de l'Aéronautique et de l'Espace à Paris-Le Bourget. Il produit des filtres pour tous les avions Airbus et pour le Rafale de l'Armée de l'air.

Condé-sur-Vire, France

A Condé-sur-Vire, Filtres Guérin travaille pour le secteur automobile qui constitue près de 30% de son chiffre d'affaires. Mais ces dernières années, elle travaille de plus en plus pour l'aéronautique. C'est le secteur qui monte : il représentait 10% de son chiffre d'affaires en 2016 contre 20% aujourd'hui. L'entreprise manchoise travaille pour le groupe Safran et de nombreux sous-traitant d'Airbus. On trouve ses filtres également dans le Rafale de l'armée mais aussi dans l'aviation civile privée et dans le secteur des hélicoptères.

Le Salon du Bourget, qui se déroule toute cette semaine est, pour elle, un lieu incontournable.

Nous participons au salon du Bourget depuis 2003 mais ces dernières années, c'est devenu un endroit stratégique pour nous. Nous y négocions ou nous finalisons des contrats qui sont en discussion depuis plusieurs mois voir plusieurs années, explique Franck Drouault, le PDG de Filtres Guérin.

L'usine de Condé-sur-Vire compte 80 salariés et programme d'embaucher 10 à 20 personnes dans les 3 ans qui viennent, en fonction des contrats qui seront signés cette semaine.