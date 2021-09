"Pour l'industrie, cela repart plutôt pas mal", indique l'entreprise Rösler basée à Saint-Clément

Dans ses bâtiments de 10.000 mètres carrés, la filiale française du groupe allemand Rösler fabrique et distribue d'énormes machines spécialisées dans le traitement mécanique de surface qui partent pour le monde entier. Elles permettent à d'autres industriels de modifier la surface d'une pièce en métal ou en plastique afin de lui conférer certaines propriétés.

Le traitement mécanique des surfaces de pièces industrielles se fait à l'aide d'abrasifs en céramique, en métal ou en verre © Radio France - Renaud Candelier

Le plan de relance bénéfique pour la reprise

"Ici, nous avons installation pour traiter des trains d'atterrissage", nous montre Jean-Jacques Andreu, directeur de Rösler France, "avec un robot qui va se déplacer sur un chariot avec une course de plus de quatre mètres de long. Il va pouvoir faire de la réparation sur des trains d'atterrissage." Le plan de relance, vanté à l'occasion de ce salon ? Ce dirigeant s'en félicite car certains de ses clients en ont bénéficié et cela a provoqué des commandes. D'ailleurs c'est toute l'industrie qui redémarre "actuellement, cela repart plutôt pas mal". Et pour se rassurer concernant l'avenir, Jean-Jacques Andreu regarde loin, très loin même : "mon confrère aux Etats-Unis m'a indiqué que pour eux cela allait bien. C'est bien reparti donc c'est encourageant parce que cela veut dire que la vague va se propager."

"La demande de consommables, c'est notre baromètre pour savoir si l'industrie tourne", Jean-Jacques Andreu, directeur de Rösler France Copier

Des limites mondiales à la reprise en France

Mais l'entreprise sénonaise est aussi soumise aux aléas du monde, comme la pénurie de certains matériaux qui provoque des retards et parfois de fortes et rapides hausses de coûts. Par conséquent, il est difficile actuellement de garantir des délais pour certaines commandes, en raison également d'un autre facteur. "Le transport mondial des marchandises est toujours très perturbé", précise le dirigeant sénonais, "cela fait flamber les coûts avec une demande très importante sur certains pays. Cela va prendre encore six mois suivant les prévisionnistes avant que ça aille mieux." Rosler espère que le soutien de l'Etat va se poursuivre car pour fabriquer ses machines industrielles, il faut parfois plus d'un an.