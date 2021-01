Pour la CCI de Moselle, "les commerçants ont absolument besoin de travailler"

Reconfinement ou pas ? La question n'est pas tranchée pour Emmanuel Macron qui n'a (pour l'instant) pas prévu de prendre la parole cette semaine devant les français. Selon les informations de franceinfo, le chef de l'Etat veut tout faire pour éviter de prendre à nouveau une telle mesure, malgré les demandes insistantes de nombreux médecins.

Incertitudes

Cette perspective de devoir à nouveau fermer les boutiques inquiète évidemment les commerçants, déjà pénalisés par le couvre-feu. La menace pèse sur les professionnels explique Fabrice Genter, le président de la CCI (Chambre de commerce et d'industrie) de la Moselle : "la politique de stop and go, on fait, on fait pas, c'est très difficile. On est tous mobilisés, mais on besoin d'une ligne claire."

Impact économique et psychologique

D'autant que la période est cruciale pour eux, en pleine période de soldes. "Il y a un besoin réel de pouvoir travailler et d'écouler leur stock. C'est vraiment vital." Mais l'argument n'est pas qu'économique : il en va aussi selon Fabrice Genter de la santé morale des français. "Il faut qu'un semblant de vie reste, psychologiquement c'est vraiment important, autant pour les commerçants que pour les clients."