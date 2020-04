Coronavirus : "Il n'y a pas de compromis possible sur les droits des salariés ", selon la CGT en Normandie

Face à la crise du coronavirus, les Français ont désormais une date, le 11 mai, pour un déconfinement progressif avec une réouverture progressif des établissements scolaires de l'école aux lycées. Et le 11 mai devrait aussi marquer une reprise des activités dans les entreprises.

Qu'en pense la CGT en Normandie ?

"Pour pouvoir redémarrer il faudrait des mesures de sécurité valables, et aujourd'hui on est loin de pouvoir protéger les salariés, rappelle Lionel Lerogeron, secrétaire régional du syndicat. Il faudrait avoir accès à un certain nombre de choses comme les masques, sauf que nous n'avons pas les équipements minimum. On en est loin. "

Comment voulez vous mobiliser pour redémarrer les activités non essentielles alors qu'on n'a pas même dans les activités majeures, comme pour les soignants, les équipements de sécurité ? Lionel Lerogeron

Lionel Lerogeron est le secrétaire régional de la CGT © Radio France - Manon Derdevet

La CGT qui ne décolère pas sur les propos du MEDEF

Certaines personnalités du syndicat patronal appellent à remettre en cause les 35 h ou certaines jours fériés. " Il n'y a pas de compromis possibles sur les droits des salariés, dit encore Lionel Lerogeron. Dès qu'on a une crise, ce sont les salariés qui trinquent. On ne peut pas plutôt faire des efforts sur le reversement des dividendes ? "