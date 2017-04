Pour la grève des patrons d'auto-écoles, des opérations escargots dans plusieurs grandes villes

Les patrons d'auto-écoles se mobilisent mardi dans plusieurs villes de France, contre la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire, symbole d'une "uberisation" de leur profession. Des opérations escargots sont prévues.

C'est la précarisation de leur secteur d'activité que les patrons d'auto-écoles entendent dénoncer mardi à l'appel de leurs deux principaux syndicats (CNPA et Unidec). Le principal argument de cette mobilisation est l'inscription au permis de conduire sur internet et donc sans passer par l'auto-école, qui vient d'être généralisée à toutes les préfectures de France dans le but de réduire les délais pour passer l'examen.

"Uberisation" de la profession

Des opérations escargots sont prévues mardi matin à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Nantes. Pour le président du CNPA-Education routière, Patrice Bessone, "avec le plan Préfectures Nouvelle Génération qui prévoit des fermetures de guichets, on va permettre aux personnes de le faire à distance (ndlr : s'inscrire à l'examen du permis de conduire), ou via les plateformes internet qui vont en faire un business", explique le dirigeant du premier syndicat d'auto-écoles. "C'est la porte ouverte aux plateformes digitales employant des 'moniteurs indépendants illégaux' avec sa généralisation de travail dissimulé (non-paiement des charges sociales, TVA, etc...)", abonde l'Unidec, deuxième organisation représentative.

Les syndicats demandent à être reçus par le cabinet du Premier ministre. "On ne demande pas un monopole, on n'est pas contre l'inscription libre. On souhaite juste qu'elle se fasse sur une borne en mairie, comme pour la carte d'identité ou les passeports", explique M. Bessonne. En 2015, la France comptait 11.000 exploitants d'auto-écoles, employant 25.000 salariés, enseignants et personnel administratif confondus.