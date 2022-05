A Divatte-sur-Loire (Loire-Atlantique), depuis l'an passé, un producteur de muguet et un viticulteur proposent une idée de cadeau bien spéciale et bien locale pour le 1er-Mai : une petite bouteille de muscadet à laquelle sont attachés trois brins de muguet.

Pour le 1er-Mai, dans le pays nantais, c'est brins de muguet ET muscadet !

"Un beau jour de mai au bord de la Loire", la création des familles Bouyer et Morille-Luneau.

Le pays nantais est connu pour sa mâche, son muguet et son muscadet. A Divatte-sur-Loire (Loire-Atlantique), la famille Bouyer et la famille Morille-Luneau propose depuis l'an passé la "muguet-muscadet". Une bouteille de 37.5 cl de muscadet du domaine de la famille Morille-Luneau à laquelle est attachée une pipette d'eau dans laquelle sont déposés trois brins de muguet. Ces brins de muguet viennent de l'exploitation de la famille Bouyer.

Une idée suite à la crise sanitaire

L'idée est née l'an passé et la crise sanitaire du coronavirus n'y est pas pour rien. "En 2020, suite au coronavirus, il n'y a pas eu de ramassage de muguet et donc à l'initiative de Louis Bouyer, qui voulait trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux créneaux de distribution, on s'est dit pourquoi pas développer la gamme. Eux ont déjà une soixantaine de références", explique Jean-Baptiste Morille, l'un de ses copains, par ailleurs viticulteur.

Une manière de présenter différemment les brins de muguet proposée l'an passé aux entreprises privées - toujours en raison du contexte sanitaire - d'événements festifs, des pots... Elles l'offrent à leurs employés, leurs clients fidèles. Cette année, les commandes ont été ouvertes au grand public. "Nos clients viennent essentiellement de Loire-Atlantique, Vendée et Maine-et-Loire", explique Jean-Baptiste Morille. Mais quelques cartons sont partis aux Pays-Bas. Le muguet étant une fleur fragile tout est préparé au dernier moment et les cartons sont conservés au frais.

Reportage avec quelques clients venus chercher leur commande. Copier

Du vin, du muscadet et une bonne cause

L'idée est de marier deux produits du terroir, deux fiertés locales et que l'une fasse la promotion de l'autre et inversement. 2.000 de ces fillettes - ces bouteilles de 37,5 cl - ont été commandées. Les deux familles se sont limitées à ce volume : le producteur de muguet fait face à un manque de main d'œuvre et n'a pas pu prélever toute sa production quand son collègue viticulteur lui fait face à la hausse de certaines dépenses, comme le carton, la bouteille de verre.

Le prix d'une bouteille muguet-muscadet est de 11 euros 90. 40 centimes sont reversés à l'association locale "The Carpenter" pour la lutte contre l'ataxie de Friedreich. C'est une maladie neuromusculaire dégénérative, incurable à ce jour : elle touche 1.500 personnes en France.