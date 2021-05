Pour le 1er mai, la CGT de la Drôme déclare la guerre au "travail gratuit"

Cette année pour le 1er mai, l'Union Départementale CGT de la Drôme a décidé de faire la chasse au "travail gratuit". En clair : la technique consistant à faire travailler le client à la place de l'employé. Une pratique du secteur privé comme du secteur public, qui par ces temps de chômage révulse Sébatien Champion, membre de la commission exécutive CGT de la Drôme : "Quand vous allez en grande surface, on met des "caisses gratuites" où on demande aux usagers, après leur propre temps de travail de venir remplacer les salariés pour travailler à leur place : scanner leurs articles, récupérer la monnaie, ce que ferait un salarié formé".

Lui-même a pu constater ce genre de pratique au sein de la SNCF : "On supprime des postes et on demande aux agents dans les points de vente d'aller chercher les usagers et leur apprendre à se servir des tablettes pour faire eux-mêmes un billet, tout ça à la place des salariés. Donc on demande à des salariés d'apprendre aux usagers comment supprimer leur poste. Vous vous rendez compte comment ça peut être pervers et mal vécu ?!"

Le procédé va de paire avec la mécanisation croissante du travail. Un mouvement de fond qui ne justifie pas ces pratiques insiste Sébastien Champion : "Ce n'est pas normal car on a pas le même rendu, pas la même formation. Pour moi ce n'est pas une modernisation, bien au contraire : c'est une régression".

A l'instar des autres syndicats, la CGT sera présente sur les différents rassemblements prévus ce samedi dans la Drôme et dans l'Ardèche. Douze rassemblements sont prévus, la plupart à 10h, à Valence, Romans-sur-Isère, Montélimar, Pierrelatte, Nyons, Saint-Vallier pour la Drôme. Aubenas, Tournon, Privas, Annonay, Le Teil et Ruoms en Ardèche.