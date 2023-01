Pour le BTP dans la Loire, l'année 2022 a été "très difficile"

Le président de la fédération du BTP dans la Loire Didier Brosse estime que l'année 2023 pourrait être difficile pour les entreprises du secteur, en raison des freins sur le marché du logement à cause des prêts bancaires, mais aussi de l'attitude attentiste de certaines collectivités locales.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Les entreprises du BTP dans le département ont quelles perspectives de travail en ce début d'année ? Les carnets de commandes sont-ils remplis ?

Didier Brosse : Les carnets de commandes pour le premier semestre sont tout à fait correct pour le bâtiment, principalement. Pour le TP, c'est beaucoup plus compliqué. On attend donc que les appels d'offres des marchés qui nous sont promis mais qui peinent à sortir. En ce qui concerne le bâtiment par lui-même, on a quand-même une tendance à la baisse effectivement sur le logement. Par contre, sur les douze derniers mois, on est bien orienté encore sur tout ce qui est autorisations de locaux et sur les chantiers commencés. Donc là on est un petit peu moins inquiet. On est un peu plus inquiet par contre sur la rénovation parce qu'on constate que Ma prime rénov n'arrive pas à démarrer. On a des indicateurs qui ne sont vraiment. Il sera temps que tout le monde mette les moyens pour qu'on puisse vraiment dynamiser beaucoup plus ce marché.

Pourquoi il y a un ralentissement sur le marché du logement ?

On a plusieurs freins. Effectivement, pour commencer par le logement, on s'aperçoit que ça sera de plus en plus dur aux primo accédants d'accéder à la propriété parce qu'il y a un vrai durcissement sur les taux bancaires, les taux d'usure ont augmenté et on s'aperçoit en plus qu'il y a une précarité qui se met, une ambiance qui est morose. La conjoncture, franchement, n'est pas très porteuse. Et puis, dernière chose, il y a une hausse qui est très sensible de tous les matériaux. Ce qui fait que là aussi, on a renchéri quand-même les coûts de la construction et s'est greffé encore là-dessus naturellement, la RE2020, la fameuse réglementation énergétique sur la construction, plus encore la REP [Responsabilité élargie des producteurs, NDLDR] qui est une autre loi qui est arrivée, et malheureusement qui va encore coûter un peu plus dans l'acte de construire.

Est-ce que ça se calme quand même un petit peu pour les prix des matières premières ?

Il faut prendre les choses vraiment par secteur. Effectivement, on a un secteur, par exemple comme l'acier où la demande internationale a fléchi. On a des taux prix qui ont baissé depuis l'automne. Attention, ce ne sont pas des baisses vertigineuses, on ne retrouvera jamais les niveaux d'avant, par contre, il y a eu un tassement des hausses et une légère baisse. Et là encore, il faut vraiment regarder de très près parce qu'il y a des produits acier qui ont baissé et pas d'autres. En ce qui concerne les autres produits, les produits finis livrés par les industriels en général, ils n'ont pas baissé. Pourquoi ? Parce que les industriels aujourd'hui préfèrent réduire les cadences que de baisser leurs marges. D'autre part, on est tous confronté naturellement au coût de l'énergie pour fabriquer, par exemple, de la brique ou du ciment. Parce que les produits à base de ciment, le béton notamment, ça ce sont des produits qui ont toujours tendance et qui vont continuer à augmenter.

Les entreprises dans votre secteur, sont-elles aussi forcées de faire des sacrifices, sur les marges notamment ?

Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a clôturé une année 2022 très,très difficile pratiquement pour l'ensemble du bâtiment. Parce que n'oublions pas qu'on a subi de plein de plein fouet toutes les hausses en fin d'année 2021 et début 2022. Le problème : nos marchés sont traités souvent très longtemps à l'avance et on a des vrais problèmes aussi pour les actualisations de prix, ou on s'est battu pour les avoir. Et franchement, on a eu très peu d'écoute sur les révisions de prix, donc c'est un petit peu dommage parce que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'actuellement si les prix baissent, si les prix sont actualisées ou révisables, eh bien les maîtres d'ouvrage ils auront des prix à la baisse sur le sur le fonctionnement du chantier. Et puis effectivement, il y a d'autres freins pour la construction -o ne va pas se le cacher- naturellement, les communes sont soumises à des hausses vertigineuses.

Les restrictions budgétaires dans les communes, elles pèsent sur vos marchés ?

Ça risque de peser. Alors il y a deux options : soit les mairies et les élus décident coûte que coûte de lancer leur programme. Et à ce moment-là, on les invite et ils le font, à phaser et revoir des fois à la baisse la taille des programmes. Le deuxième frein, c'est les mairies stoppent tout. Et ça, c'est dramatique parce qu'elles attendent soit des baisses des coûts de l'énergie, soit des baisses des coûts des matériaux qui n'arriveront pas.

