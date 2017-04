"Pour le même stade, les Marseillais auraient dû payer 100 millions d'euros de moins", estime le socialiste Benoît Payan

Le conseiller départemental et président du groupe socialiste à la mairie de Marseille Benoît Payan était l'invité de France Bleu Provence, mercredi 12 avril. Une réunion d'informations sur le stade Vélodrome se réunit le même jour afin de discuter des travaux de rénovation et de leur financement.

La mission d'information sur les travaux du stade Vélodrome se réunit mardi 12 avril à Marseille. "C'est une demande que j'avais faite au maire de Marseille, pour lui signifier mes interrogations sur le prix de ce stade", a expliqué Benoît Payan, le président du groupe socialiste à la mairie de Marseille sur France Bleu Provence.

"On a un stade absolument magnifique, mais le problème c'est qu'il a coûté des dizaines de milliers d'euros en trop", a-t-il assuré. "Pour le même stade, les Marseillais auraient dû payer, grosso modo, 100 millions d'euros de moins. Nous voulons savoir ce qui s'est passé."

Un prêt trop cher

En cause pour Benoît Payan, le prêt contracté par la ville. "Elle a très mal emprunté. (...) Marseille a emprunté 105 millions d'euros pour ce stade, et va rembourser 275 millions d'euros sur 31 ans. Aujourd'hui tous les experts, et notamment la chambre régionale des comptes, nous disent que la ville a emprunté 95 millions de trop", a-t-il affirmé. "À l'époque, l'argent valait 4%, et la ville de Marseille a payé 8% d'intérêts sur stade."

Alors pourquoi avoir contracté ce prêt ? "C'était par facilité. On a choisi un PPP, un partenariat public-privé, c'est-à-dire qu'on donne au privé toutes les manettes de la construction du stade et on ne se pose plus de questions. On se dit que c'est facile, on aura un stade clé en main (...)" En découle donc des loyers et des redevances. "En réalité, tout ça a un coût", selon Benoît Payan.

"On s'est laissé aller à la facilité, la facilité ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent à qui ? À ceux qui payent des impôts."

"On s'est laissé aller à la facilité, la facilité ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent à qui ? A ceux qui payent des impôts", a martelé le président du groupe socialiste à la mairie de Marseille. "J'étais favorable à ce qu'on fasse un stade, mais avec des coûts maîtrisés. Aujourd'hui, tout le monde nous dit que c'était une mauvaise solution."

D'autant que la ville de Marseille n'est pas bien dotée en équipements sportifs, a ajouté Benoît Payan. "Nous avons des stades, des gymnases dans un état catastrophique." C'est pourquoi il se demande, alors que la ville est cette année capitale européenne du sport, "Est-ce que vous imaginez ce qu'on aurait pu faire avec ces 90 millions [payés en trop pour le Vélodrome] ?"