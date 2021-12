Pour le patron des patrons de la Loire, "la demande salariale est une des contraintes, ce n'est pas la seule"

Invité de la matinale de France Bleu Saint-Étienne Loire ce vendredi matin, le président du Medef de la Loire assure que les chefs d'entreprise sont à l'écoute des revendications salariales. Mais pour Benoît Fabre, la question des salaires n'est pas la seule qui s'impose aux patrons en ce moment.

Face au coût de la vie, de nombreux syndicats ont demandé des hausses de salaire à l'occasion des négociations annuelle dans les entreprises. Une question parmi d'autres pour Benoît Fabre. "Les chefs d'entreprises doivent trouver un équilibre entre toutes les contraintes qu'il y a. La demande salariale est une des contraintes. Ce n'est pas la seule. Mais vous savez, les chefs d'entreprise s'habituent tous les jours aux différentes contraintes qui bougent en permanence. Il n'y a pas que celles là qui bougent, il y a les contraintes réglementaires, l'Etat qui change des choses en permanence, [...], donc la vie du chef d'entreprise c'est une vie dynamique d'adaptation."

Les salaires, c'est la responsabilité des chefs d'entreprise. Mais pour le patron du Medef 42, c'est la situation économique globale qui empêche une hausse générale des salaires. "La demande de hausse des salariés, c'est la même demande de hausse des retraités, des gens qui touchent le minimum de revenus ou qui sont dans les systèmes sociaux. La réalité, c'est que l'inflation reprend et que dans une phase d'inflation, les gens voient que le pouvoir d'achat baisse, donc ils ont des exigences sur les salaires. Donc, ce n'est pas une situation qui est exclusivement due aux entreprises. C'est une situation générale où on a créé énormément de masse monétaire et que maintenant que cette masse monétaire a été créée courant crise covid, on se retrouve avec un problème de valeurs et des revendications salariales."