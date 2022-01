Pour le président de la FAEP, "les jeunes de 2022 vivent moins bien que ceux de 2021"

France Bleu Picardie : est-ce que les jeunes de 2022 vivent moins bien que ceux de 2021 ?

Felix Bodoulé Sosso : par rapport à ceux de 2020, c'est sûr. Ceux de 2021 également, puisque on a subi deux années de coronavirus avec des confinements successifs, des périodes d'incertitude pour les jeunes, particulièrement les étudiants. Donc je pense que malheureusement, oui. Maintenant, on attend des solutions et un peu plus de positif.

On parle beaucoup de précarité étudiante. Il y a notamment la difficulté de se nourrir. Votre association, tient une épicerie solidaire à Amiens, où les étudiants peuvent se rendre pour acheter des denrées à petits prix. Vous avez vu plus de monde depuis deux ans ?

Oui, complètement. C'est le constat qu'on fait. D'ailleurs, c'est un constat qui est même fait nationalement. Par exemple, depuis le début de la crise, on a triplé le nombre de bénéficiaires à l'Agoraé et on a même dû mettre en place des distributions alimentaires puisque ça ne suffisait plus. Donc, on est vraiment face à une augmentation, une exacerbation de la précarité étudiante qui existait déjà auparavant.

Ce sont des étudiants qu'on ne voyait pas forcément avant ?

Oui, on a constaté des nouveaux profils. C'est à dire que nous avions des étudiants plutôt issus de classes moins aisées. Et là, actuellement, on a même des étudiants qui sont même plutôt issus de la classe moyenne, soit qui ont soit perdu leur job suite à la crise ou les confinements, soit la situation familiale s'est dégradée et ce sont des populations qu'on n'avait pas l'habitude de voir en distribution et même à l'épicerie. C'est même plutôt inquiétant puisque ce sont des étudiants qui se sont précarisés avec la crise et dont la situation ne s'améliore même pas avec le temps.

On est mi janvier, on termine tout juste la période des partiels. Il y avait beaucoup d'incertitude, d'inquiétude avec la flambée des cas de Covid. Comment ça s'est passé ?

Sur Amiens, on n'a pas eu trop de retours de problèmes, même si on en a eu quand même quelques uns. Il faut savoir qu'il y avait une session Covid qui était obligatoire au niveau de l'université pour les étudiants. Ca veut dire qu'ils n'avaient pas à aller au rattrapage directement, chaque composante devait organiser une session pour eux. Heureusement, a priori, ça c'est déroulé correctement, même si il y a eu quelques accrochages. Par contre, c'est vrai que le climat était très anxiogène puisqu'il y avait beaucoup d'incertitudes sur comment ça allait se dérouler. Ça a été un petit peu prévu, au dernier moment, avec une organisation très carencée, donc pas forcément faite pour favoriser la réussite de toutes et tous. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on avait déjà alerté lors des précédents examens.

Il y a un sentiment de laissé-pour-compte de la part de beaucoup de jeunes

Avoir 20 ans en 2022, ça veut dire voter pour la première fois aux élections présidentielles. Les programmes des candidats et candidates prennent assez en compte la vie des jeunes ?

Pas sûr, puisque le débat public n'est pas beaucoup centré sur les questions de jeunesse, surtout actuellement. Je pense qu'il y a peut être une déception ou un sentiment de laissé-pour-compte de la part de beaucoup de jeunes, que ce soit sur les programmes ou même dans les débats. Et puis, quand on voit par exemple les annonces du président sur les universités, ce n'est pas pas le plus rassurant. On va peut être même sur une tendance de privatisation de l'enseignement supérieur et ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend. C'est même plutôt quelque chose qui nous inquiète.

Vous faites référence à ce discours d'Emmanuel Macron la semaine dernière, devant la Conférence des présidents d'université. Il envisageait la fin de la gratuité de l'enseignement supérieur. Donc ça vous inquiète ?

En tant qu'organisation étudiante, nous y sommes frontalement opposés. Revenir sur la gratuité des universités en général, ça veut dire accepter les inégalités qui seront forcément une conséquence de cette non gratuité. Et dans un climat où les inégalités existent déjà et qu'elles ont même été exacerbé par la crise, c'est tout simplement refuser l'égalité des chances à des lycéens et des futurs étudiants. On attend de voir si c'est quelque chose qui va être présent dans les programmes des candidats. On se mobilisera de toute façon contre ce type de mesures.