Pour le Toulousain ATR, la crise de l'aérien semble désormais derrière

Il n'y a pas qu'Airbus ! L'autre grand constructeur toulousain d'avions, ATR, a présenté mardi son bilan pour l'année 2021. L'entreprise, basée à Blagnac et spécialisée dans les avions à hélices affirme avoir atteint les objectifs qu'elle s'était fixée, dans un contexte difficile pour le monde de l'aviation, plombé par la crise sanitaire et les restrictions de voyage un peu partout dans le monde.

"On est loin de nos niveaux d'avant le coronavirus."

ATR a livré 31 avions neufs en 2021 et dix avions d'occasion. Des commandes acheminées sur les cinq continents. Le constructeur a également enregistré 35 commandes. C'est autant qu'espéré selon le directeur exécutif, Stefano Bortoli : "Nos objectifs pour 2021 ont été décidés en 2020, au pire moment de la crise. En France, il y avait encore de nombreuses restrictions et nous ne savions pas comment les choses allaient évoluer. Nous sommes donc assez contents de ce bilan, même si on est loin de nos niveaux d'avant le coronavirus."

En 2019, ATR avait livré 68 appareils : "Entre 31 et 68 il y a une grande différence, analyse Stefano Bortoli. On cible une cinquantaine de livraisons pour 2024 et on espère retrouver nos niveaux d'avant-crise d'ici 2025 ou 2026."

L'aviation verte, un des piliers d'ATR

Pour atteindre cela, l'entreprise franco-italienne mise sur son catalogue. Un nouvel appareil sera commercialisé d'ici 2024, portant à quatre le nombre de modèles proposés. ATR vend aussi bien des avions cargos que des appareils destinés à l'emport de passagers.

D'ailleurs en 2021, 17 avions destinés au transport de personnes ont été transformés en avions de fret.

Mais c'est surtout en matière d'aviation verte qu'ATR espère faire la différence. Généralement les avions à hélices polluent moins que les avions à réacteurs. D'autant que l'entreprise toulousaine travaille sur des engins moins polluants. Le constructeur a développé un moteur qui consommera 3% de carburant en moins.

ATR espère également diminuer les émissions de CO2 de 82% grâce à des moteurs compatibles avec les SAF (sustainable aviation fuel), des carburants plus propres, d'origine végétale par exemple.