Pour le weekend de l’Ascension, les réservations de gîtes se portent bien en Alsace

Malgré les restrictions sanitaires toujours en vigueur (restaurants et lieux culturels fermés), le couvre-feu et la grisaille annoncée, les réservations de gîtes se portent bien en Alsace : entre 45% et 60% de réservations pour ce week-end de l'Ascension et un été qui s'annonce bien rempli.

Près de 60% de réservations dans le Bas-Rhin

"Les propriétaires de gîtes sont contents," témoigne Maurice Waltsburger, président de la fédération des gîtes de France dans le Bas-Rhin, "Pour l'Ascension on est à 55-60% du taux de remplissage. Et le reste de la saison, sauf accident, devrait bien se passer."

"La clientèle est de proximité, des citadins, pas mal des départements voisins et du Grand Est. Il nous manque pour l'instant les clients qui viennent d'un peu plus loin, c'est peut-être le couvre-feu qui les empêche de réserver pour le moment," explique-t-il.

Dans le Haut-Rhin, de nombreuses demandes pour l'été

"Je suis confiante", témoigne Christiane Oberlin, responsable du gîte "Les Tournesols en Alsace" à Jebsheim près de Colmar : "Le gîte est loué pour cette semaine. Mais je pense que ça va surtout bouger un peu plus tard. Là les gens réservent plus à la dernière minute."

La clientèle reste prudente pour cette semaine confirme Serge Mezin, directeur des gîtes de France du Haut-Rhin : "Les réservations tournent autour de 40-45% pour l'Ascension." Pour autant, la saison s'annonce bien : "Nous avons énormément d'appels pour cet été ! Les gens préparent leurs vacances d'été dès que les restaurants seront ouverts et que l'activité normale va reprendre."