Pour les fêtes dans la Loire, le bonheur est dans le gîte

Après une année 2020 en dents de scie, les locations de gîtes ont la cote pour les fêtes dans la Loire. À la Tarentaise, le gîte du Mont-Pilat, à 20 minutes de Saint-Étienne, fait le plein à la fois pour Noël et le Nouvel An. "Le jour de l'an, on refuse toujours énormément de monde, mais cette année, je reçois encore tous les jours trois ou quatre coups de fil pour savoir si je suis disponible", s'enthousiasme le propriétaire, Bernard Fredière. De quoi rattraper un peu des périodes creuses, durant le premier confinement en mars et le deuxième en septembre.

Heureux comme la famille Felice

Une bâtisse de 200 mètres carrés, le feu qui crépite dans la cheminée : pour les fêtes, les six membres de la famille Felice, qui viennent de l'Oise, ne pouvaient rêver mieux. "Le rêve, c'est qu'il a neigé dans la nuit de 24 au 25. C'est paradisiaque", lâche le père, Éric. De quoi ravir aussi le fils, Loris, podologue à Saint-Étienne : "Il y a eu beaucoup de doutes et je suis très heureux qu'ils aient pu venir. Ça fait plaisir de se retrouver dans des lieux comme ce gîte."

La famille Felice au complet. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Des doutes car à cause de la crise sanitaire, les Felice ont attendu le 15 décembre et les annonces gouvernementales pour confirmer leur réservation. Et si les propriétaires attendent une nouvelle famille pour le Nouvel An, ils n'ont aucune visibilité sur l'an prochain. "C'est la première année où je n'ai aucune demande pour 2021. D'habitude, j'ai déjà des gens qui se sont renseignés, là rien", constate Bernard Fredière.

"Les gens ne peuvent pas se projeter"

Sa compagne, Catherine, abonde : "Les gens ne peuvent pas se projeter dans les jours, les semaines à venir. On nous parle d'un troisième confinement, donc tout le monde attend. Mais c'est clair que dès que ça va se débloquer, les demandes vont repartir, ce n'est pas possible autrement." Les propriétaires qui malgré tout ont foi en l'avenir : ils retapent en ce moment une maison, juste à côté, pour faire chambres d'hôtes. Ouverture prévue courant 2021.

